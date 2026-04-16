1 июлдан дўкон ва хизмат кўрсатиш жойларда QR-код орқали тўлов қабул қилиш мажбурий бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ягона QR-код орқали тўлов қилишнинг ягона тартиби белгиланди. 2026 йил 1 июлдан савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги барча юридик шахслар учун шундай тўловларни қабул қилиш мажбурий бўлади.
2026-04-16T16:52+0500
Сотувчи ва хизмат кўрсатувчилар QR-код орқали тўлов қабул қилиши шарт бўлади. Бу харидорларга ҳисоб-китобни енгиллаштириши, фискал чек ва кешбэк жараёнларини ҳам шаффофлаштириши кутилмоқда
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Ўзбекистонда QR-код орқали тўловларни қабул қилишнинг ягона тартиби белгиланди. Адлия вазирлиги мазкур идоравий ҳужжатни давлат рўйхатидан ўтказди
Ҳужжат 2025 йил 10 декабрдаги ПФ–246-сон фармон ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган бўлиб, у ягона QR-код тизими орқали тўловларни амалга ошириш қоидалари ва иштирокчиларнинг вазифаларини белгилайди.
2026 йил 1 июлдан савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасидаги барча юридик шахслар учун банклар томонидан шакллантирилган ягона QR-код орқали электрон тўлов қабул қилиш мажбурий бўлади.
Ягона QR-код фойдаланувчига исталган банк ёки тўлов ташкилотининг мобил иловаси орқали тўловни амалга ошириш имконини беради. Қоидаларга кўра, QR-кодлар статик ва динамик турларга ажратилади, барча тўлов тизимларининг ягона QR-код тизими орқали ўзаро интеграцияси таъминланади.
Шунингдек, тўловлар ҳақидаги маълумотлар автоматлаштирилган тарзда қайта ишланиб, тизим иштирокчиларига реал вақт режимида етказилади. Мижозлар эса мобил иловада QR-кодни сканерлаш, тўлов суммасини тасдиқлаш, операция бўйича онлайн маълумотнома олиш ва транзакциялар тарихи билан танишиш имконига эга бўлади