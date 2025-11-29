https://sputniknews.uz/20251129/ozbekiston-tolovlar-qr-kod-53821698.html
Ўзбекистонда тўловлар учун универсал QR-код жорий этилади
Ўзбекистонда тўловлар учун универсал QR-код жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Универсал QR-код пилот лойиҳаси 2025 йилнинг декабрь ойида синов тариқасида ишга туширилади. Лойиҳада банклар ва тўлов институтлари иштирок этади. Келаси йил бошигача универсал QR-код бўйича тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш вазифаси топширилган. Февралдан эса тўлов хизматлари бозорида QR-код амалиётга жорий этиш кўзда тутилмоқда.
2025-11-29T15:02+0500
2025-11-29T15:02+0500
2025-11-29T15:02+0500
иқтисод
тўлов
марказий банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1355/44/13554438_0:155:2930:1803_1920x0_80_0_0_ed7fe7c12b1748c819f06ffbca1b54cc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Марказий банк нақд пулсиз ҳисоб-китоблар учун универсал кодни жорий этишга тайёрланмоқда. Бу президентнинг Ўзбекистонда молиявий технологиялар соҳасини ривожлантиришга қаратилган қарорида белгиланган.Келаси йил бошигача универсал QR-код бўйича тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш вазифаси топширилган. Февралдан эса тўлов хизматлари бозорида QR-код амалиётга жорий этиш кўзда тутилмоқда.Апрель ойида Марказий банкнинг Тўлов тизимлари департаменти раҳбари ўринбосари Миразиз Мирҳаётов Ўзбекистонда нақд пулсиз ҳисоб-китобларда универсал тўлов QR-кодини яратиш режалаштирилаётганини маълум қилганди.
https://sputniknews.uz/20251129/ozbekiston-bank-erkin-tanlash-53817515.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1355/44/13554438_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_2e4cd5c83c4bbf1979e9c9a4b1d4c42b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тўловлар универсал qr-код
тўловлар универсал qr-код
Ўзбекистонда тўловлар учун универсал QR-код жорий этилади
Тўловлар учун ягона QR-код тизими бозорга тўлиқ татбиқ этилиши 2026 йил февралига мўлжалланган.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Марказий банк нақд пулсиз ҳисоб-китоблар учун универсал кодни жорий этишга тайёрланмоқда. Бу президентнинг Ўзбекистонда молиявий технологиялар соҳасини ривожлантиришга қаратилган қарорида белгиланган.
Универсал QR-код пилот лойиҳаси 2025 йилнинг декабрь ойида синов тариқасида ишга туширилади. Лойиҳада банклар ва тўлов институтлари иштирок этади.
Келаси йил бошигача универсал QR-код бўйича тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш вазифаси топширилган. Февралдан эса тўлов хизматлари бозорида QR-код амалиётга жорий этиш кўзда тутилмоқда.
Апрель ойида Марказий банкнинг Тўлов тизимлари департаменти раҳбари ўринбосари Миразиз Мирҳаётов Ўзбекистонда нақд пулсиз ҳисоб-китобларда универсал тўлов QR-кодини яратиш режалаштирилаётганини маълум қилганди.