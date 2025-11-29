https://sputniknews.uz/20251129/ozbekiston-bank-erkin-tanlash-53817515.html
Ўзбекистонда фуқароларга иш ҳақи олинадиган банкни эркин танлаш ҳуқуқи берилади
Ўзбекистонда фуқароларга иш ҳақи олинадиган банкни эркин танлаш ҳуқуқи берилади
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил декабрига қадар Марказий банк фуқароларга ўз маошини оладиган банкни ёки электрон ҳамён провайдерини танлаш ҳуқуқини беришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқади. Бу чакана банк хизматлари ва тўлов хизматлари бозорида рақобатни рағбатлантириши керак.
2025-11-29T11:16+0500
2025-11-29T11:16+0500
2025-11-29T11:16+0500
иқтисод
ўзбекистон
банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49471125_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_56ee17b7cd7a799a7f1064982161e7be.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда ходимларни маош олиш учун маълум бир банкка мажбурий бириктириб қўйиш амалиётидан воз кечиш режалаштирилмоқда. Бу президентнинг мамлакат молиявий технологиялар соҳасини ривожлантиришга қаратилган қарорида кўзда тутилган.2026 йил июнигача МБ давлат тўлов тизимларида оммавий (тўпламли) тўловлар функциясини яратади, бу иш берувчиларга маош тўловларини бир вақтнинг ўзида турли банкларга йўналтириш имконини беради.Ҳозир збекистонда амалдаги тартибга кўра, иш берувчи муайян банк билан шартнома тузади ва ходимлар айнан ўша банк орқали маош олишга мажбур бўлади.
https://sputniknews.uz/20251113/bank-karta-yangi-tartib-53444556.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49471125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a10d1cf53584b0adc6a1527e60b0e82.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иш ҳақи олинадиган банк эркин танлаш ҳуқуқи
иш ҳақи олинадиган банк эркин танлаш ҳуқуқи
Ўзбекистонда фуқароларга иш ҳақи олинадиган банкни эркин танлаш ҳуқуқи берилади
Марказий банкка маош олинадиган банк ёки электрон провайдерни мустақил танлаш имконини берувчи чора-тадбирларни ишлаб чиқиш вазифаси топширилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда ходимларни маош олиш учун маълум бир банкка мажбурий бириктириб қўйиш амалиётидан воз кечиш режалаштирилмоқда. Бу президентнинг мамлакат молиявий технологиялар соҳасини ривожлантиришга қаратилган қарорида кўзда тутилган.
2025 йил декабрига қадар Марказий банк фуқароларга ўз маошини оладиган банкни ёки электрон ҳамён провайдерини танлаш ҳуқуқини беришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқади. Бу чакана банк хизматлари ва тўлов хизматлари бозорида рақобатни рағбатлантириши керак.
2026 йил июнигача МБ давлат тўлов тизимларида оммавий (тўпламли) тўловлар функциясини яратади, бу иш берувчиларга маош тўловларини бир вақтнинг ўзида турли банкларга йўналтириш имконини беради.
Ҳозир збекистонда амалдаги тартибга кўра, иш берувчи муайян банк билан шартнома тузади ва ходимлар айнан ўша банк орқали маош олишга мажбур бўлади.