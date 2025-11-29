Ўзбекистон
Ўзбекистонда фуқароларга иш ҳақи олинадиган банкни эркин танлаш ҳуқуқи берилади
Ўзбекистонда фуқароларга иш ҳақи олинадиган банкни эркин танлаш ҳуқуқи берилади
2025 йил декабрига қадар Марказий банк фуқароларга ўз маошини оладиган банкни ёки электрон ҳамён провайдерини танлаш ҳуқуқини беришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқади. Бу чакана банк хизматлари ва тўлов хизматлари бозорида рақобатни рағбатлантириши керак.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда ходимларни маош олиш учун маълум бир банкка мажбурий бириктириб қўйиш амалиётидан воз кечиш режалаштирилмоқда. Бу президентнинг мамлакат молиявий технологиялар соҳасини ривожлантиришга қаратилган қарорида кўзда тутилган.2026 йил июнигача МБ давлат тўлов тизимларида оммавий (тўпламли) тўловлар функциясини яратади, бу иш берувчиларга маош тўловларини бир вақтнинг ўзида турли банкларга йўналтириш имконини беради.Ҳозир збекистонда амалдаги тартибга кўра, иш берувчи муайян банк билан шартнома тузади ва ходимлар айнан ўша банк орқали маош олишга мажбур бўлади.
Марказий банкка маош олинадиган банк ёки электрон провайдерни мустақил танлаш имконини берувчи чора-тадбирларни ишлаб чиқиш вазифаси топширилди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда ходимларни маош олиш учун маълум бир банкка мажбурий бириктириб қўйиш амалиётидан воз кечиш режалаштирилмоқда. Бу президентнинг мамлакат молиявий технологиялар соҳасини ривожлантиришга қаратилган қарорида кўзда тутилган.
2025 йил декабрига қадар Марказий банк фуқароларга ўз маошини оладиган банкни ёки электрон ҳамён провайдерини танлаш ҳуқуқини беришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқади. Бу чакана банк хизматлари ва тўлов хизматлари бозорида рақобатни рағбатлантириши керак.
2026 йил июнигача МБ давлат тўлов тизимларида оммавий (тўпламли) тўловлар функциясини яратади, бу иш берувчиларга маош тўловларини бир вақтнинг ўзида турли банкларга йўналтириш имконини беради.
Ҳозир збекистонда амалдаги тартибга кўра, иш берувчи муайян банк билан шартнома тузади ва ходимлар айнан ўша банк орқали маош олишга мажбур бўлади.
