Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Аскарлар етишмовчилиги: Зеленский ва Мерц украиналиклар қайтиши масаласини муҳокама қилди
Аскарлар етишмовчилиги: Зеленский ва Мерц украиналиклар қайтиши масаласини муҳокама қилди
Зеленский Германияга кетган чақирув ёшидаги украиналиклар масаласини кўтарди. Мерц Киевнинг бундай эркакларнинг мамлакатни тарк этишини чеклаш ва уларнинг қайтишини енгиллаштиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлади.
2026-04-15T12:41+0500
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Владимир Зеленский Берлинга ташрифи чоғида Германияда бошпана топган чақирув ёшидаги украиналиклар масаласини кўтарди. Унинг айтишича, икки давлатнинг тегишли идоралари бу соҳада иш олиб бориши керак, чунки фронтда ротация масаласи тобора долзарб бўлиб бормоқда.Зеленскийга кўра, фронтдаги ҳарбийларга алмашинув керак, мамлакатни ҳимоя қилиш эса кучга эга ҳар бир Украина фуқаросининг конституциявий бурчи ҳисобланади. Германия канцлери Фридрих Мерц эса Берлин Киев билан яқин мувофиқлашув олиб боришини билдирди. Eurostat маълумотига кўра, 2026 йил 28 февраль ҳолатига Германияда Украинадан келган 1,267 миллиондан ортиқ киши вақтинча ҳимоя мақомига эга бўлган.
владимир зеленский, фридрих мерц, германия, украина, чақирув ёши, сафарбарлик, украиналик эркаклар, берлин, фронт, ротация
© REUTERS / Liesa Johannssen
Зеленский фронтда ротация учун ҳарбийлар етишмаётганини айтди ва Германияда бўлиб турган чақирув ёшидаги украиналиклар масаласини кўтарди
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Владимир Зеленский Берлинга ташрифи чоғида Германияда бошпана топган чақирув ёшидаги украиналиклар масаласини кўтарди. Унинг айтишича, икки давлатнинг тегишли идоралари бу соҳада иш олиб бориши керак, чунки фронтда ротация масаласи тобора долзарб бўлиб бормоқда.
Зеленскийга кўра, фронтдаги ҳарбийларга алмашинув керак, мамлакатни ҳимоя қилиш эса кучга эга ҳар бир Украина фуқаросининг конституциявий бурчи ҳисобланади.
Германия канцлери Фридрих Мерц эса Берлин Киев билан яқин мувофиқлашув олиб боришини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Германия Украина фуқароларига ватанга қайтишни енгиллаштириш бўйича ҳамкорлик қилади ва Киевнинг ҳарбий ёшдаги эркакларнинг ЕИга чиқиб кетишини камайтиришга қаратилган саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлайди.
Eurostat маълумотига кўра, 2026 йил 28 февраль ҳолатига Германияда Украинадан келган 1,267 миллиондан ортиқ киши вақтинча ҳимоя мақомига эга бўлган.

Сўнгги ойларда Украинада шахсий таркиб етишмовчилиги муаммоси кузатилмоқда. Маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқларда сафарбарлик жараёнида юзага келаётган можаролар ҳақида хабарлар тарқалмоқда.

Интернетда тарқалган айрим видеоларда ҳарбий комиссариат ходимлари сафарбар этилаётган фуқароларни олиб кетиши акс этган. Бу ҳолатлар жамоатчилик орасида турли муносабатларга сабаб бўлмоқда.

Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Сафарбарликни кучайтириш хавфи ва 10 йиллик уруш ҳақидаги баёнотлар Украинада баҳс уйғотди
6 Апрел, 18:48
