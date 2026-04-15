Sputnik Ўзбекистон
Тошкент–Ереван йўналишида мунтазам рейслар очилиши мумкин
Тошкент ва Ереван ўртасидаги мунтазам рейслар 2026 йил май ойида йўлга қўйилиши мумкин. Парвозлар ҳафтада бир марта Boeing 737 самолётларида Shirak Avia томонидан амалга оширилиши кутилмоқда.
2026-04-15T14:17+0500
тошкент, ереван, shirak avia, арманистон, ўзбекистон, тўғридан-тўғри рейс, boeing 737, авиақатнов, мунтазам рейс, май 2026
14:17 15.04.2026
© "Uzbekistan Airports" AJ
Между Ташкентом и Ереваном планируют открыть прямое авиасообщение - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.04.2026
Йўналиш очилса, Ўзбекистон ва Арманистон ўртасидаги йўловчиларга сўнгги йилларда биринчи бор тўғридан-тўғри авиақатнов имконияти пайдо бўлади.
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Тошкент ва Ереван ўртасидаги мунтазам йўловчи рейслари сўнгги ўн йилликларда илк бор 2026 йил май ойида йўлга қўйилиши мумкин. Бу ҳақда "Uzbekistan Airports" АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Парвозлар ҳафтада бир марта Boeing 737 самолётларида амалга оширилиши кутилмоқда.
Ташувчи сифатида Арманистоннинг Shirak Avia авиакомпанияси кўрсатилмоқда. Компания 2019 йилдан буён фаолият юритиб, халқаро йўналишларда Boeing 737 туридаги самолётлардан фойдаланади.
Янги рейс очилиши Ўзбекистон ва Арманистон ўртасидаги туристик ҳамда бизнес алоқаларни мустаҳкамлаши, шунингдек, йўловчилар учун тўғридан-тўғри авиақатнов имкониятини кенгайтириши мумкин.
Аввалроқ ушбу йўналиш бўйича сафарлар, қоида тариқасида, Москва, Истанбул ёки Тбилиси орқали амалга оширилар эди
