https://sputniknews.uz/20260415/tashkent-niau-mifi-talabalar-festival-taklif-56914104.html
Тошкентдаги НИАУ МИФИ талабалари Бутунжаҳон ёшлар фестивалига таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
МИФИ МТЯУ Тошкент вилояти филиалида Халқаро ёшлар фестивали — 2026 тақдимоти бўлиб ўтди. Тадбирда 190 мамлакатдан 10 минг иштирокчи қатнашиши кутилмоқда. Ўзбекистондан ҳозирнинг ўзида 1700 дан ортиқ ариза келиб тушган.
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. МИФИ МТЯУ Тошкент вилояти филиалида Халқаро ёшлар фестивали — 2026 тақдимоти бўлиб ўтди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар қилди.Дирекция вакиллари 11 сентябрдан 17 сентябргача Екатеринбургда бутун дунёдан 14 ёшдан 35 ёшгача бўлган 10 минг нафар ёш етакчини тўплайдиган тадбирга талабаларни шахсан таклиф қилиш учун учрашувга келди.Фестиваль бой маданий ва спорт дастури, мунозаралар, учрашувлар, тажриба алмашиш ва экскурсияларни ўз ичига олади. Иштирокчилар танлов асосида сараланади, аризалар фестивал веб-сайти орқали қабул қилинади. Ташкилотчилар 14–17 ёшли иштирокчилар, шунингдек, саралашда энг юқори балл тўплаганлар учун йўл харажатини қоплайди.Учрашувда Халқаро ёшлар фестивали (ВМФ) ташқи коммуникациялар дирекцияси бош директори ўринбосари Вахтанг Хикландзенинг таъкидлашича, Европа ва Осиё туташган шаҳар — Екатеринбург маданиятлар синтези учун идеал жойга айланади.Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, Ўзбекистон ёшлари Росмолодёжь ва ВФМ лойиҳаларига катта қизиқиш билдирмоқда. Бу фаоллик Ўзбекистонни бўлажак форумнинг асосий иштирокчиларидан бирига айлантирмоқда.Фестивалда иштирок этиш учун 175 мамлакатдан 65 000 та ариза келиб тушган. Лойиҳа қамрови бўйича у 92 та иштирокчи давлат қатнашган сўнгги Милан Олимпия ўйинларини ҳам ортда қолдирди.Дастур 800 минг квадрат метр майдонда, жумладан, “Екатеринбург-Экспо” ҳудуди, Урал федерал университети кампуси ва бошқа жойларда амалга оширилади. Хикландзенинг сўзларига кўра, бу ҳақиқий “Жаҳон ёшлари шаҳри” бўлади: у ерда зерикарли маърузалар ўрнига иштирокчиларни иммерсив шоулар, сунъий интеллект ҳақидаги тренд-баттллар ва машҳурлар билан тўлиқ қоронғиликдаги мунозаралар учун “махфий хоналар” кутмоқда.Аризаларни қабул қилиш 30 апрелда якунланади. 10 минг иштирокчининг ярмини хорижий меҳмонлар ташкил этади.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон видеосида.
https://sputniknews.uz/20251218/uzbekistan-atom-energetika-maktab-54263849.html
екатеринбург, халқаро ёшлар фестивали, вфм, мифи тошкент филиали, ўзбекистон ёшлари, 1700 ариза, 10 минг иштирокчи, 190 мамлакат
Эксклюзив
Иштирокчиларни зерикарли маърузалар ўрнига иммерсив шоулар, сунъий интеллект ҳақидаги тренд-баттллар ва машҳурлар билан тўлиқ қоронғуликда мунозара қилиш учун "махфий хоналар" кутмоқда
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
