https://sputniknews.uz/20260415/sergey-kirienko-uzbekistan-kelish-56908345.html
Россия президенти администрацияси вакили Сергей Кириенко Ўзбекистонга келди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Кириенко Ўзбекистонга келди: у ким ва Кремлда нима учун жавобгар?
2026-04-15T09:55+0500
ташриф
сиёсат
президент
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56908016_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_523a21a964530ddbb19f2460eea4045a.jpg
https://sputniknews.uz/20250529/saida-mirziyoeva-moskva-prezident-administratsiya-49584271.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56908016_28:0:2303:1706_1920x0_80_0_0_2a3e53a0de9c70b2e683f06f0a670f7a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сергей кириенко, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, россия, россия президенти администрацияси, ташриф, стратегик шериклик, иттифоқчилик, кремль, ўзбекистон россия муносабатлари
09:55 15.04.2026 (янгиланди: 10:57 15.04.2026)
Ташриф доирасида Кремль вакили Сергей Кириенко Ўзбекистон олий раҳбарияти қабулида бўлиши, шунингдек музокаралар ўтказиши кутилмоқда
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Россия Федерацияси президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко ташриф билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ташриф доирасида бугун юқори мартабали меҳмон Ўзбекистон олий раҳбарияти қабулда бўлади.
Маълумот учун, Сергей Кириенко 2016 йил 5 октябрдан буён Россия президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келмоқда. У 1998 йилда Россия бош вазири бўлган, 2005–2016 йилларда эса “Росатом” давлат корпорациясига раҳбарлик қилган.
Таъкидлаш жоизки, икки мамлакат етакчиларининг сиёсий иродаси ва биргаликдаги саъй-ҳаракатлари туфайли Ўзбекистон–Россия муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида изчил ривожланиб, янги амалий мазмун билан бойиб бормоқда.