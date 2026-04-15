https://sputniknews.uz/20260415/sergey-kirienko-uzbekistan-kelish-56908345.html
Россия президенти администрацияси вакили Сергей Кириенко Ўзбекистонга келди
Россия президенти администрацияси вакили Сергей Кириенко Ўзбекистонга келди
Сергей Кириенко Ўзбекистонга келди: у ким ва Кремлда нима учун жавобгар?
2026-04-15T09:55+0500
2026-04-15T10:57+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0f/56908016_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_523a21a964530ddbb19f2460eea4045a.jpg
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия Федерацияси президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко ташриф билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ташриф доирасида бугун юқори мартабали меҳмон Ўзбекистон олий раҳбарияти қабулда бўлади.Маълумот учун, Сергей Кириенко 2016 йил 5 октябрдан буён Россия президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келмоқда. У 1998 йилда Россия бош вазири бўлган, 2005–2016 йилларда эса “Росатом” давлат корпорациясига раҳбарлик қилган.Таъкидлаш жоизки, икки мамлакат етакчиларининг сиёсий иродаси ва биргаликдаги саъй-ҳаракатлари туфайли Ўзбекистон–Россия муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида изчил ривожланиб, янги амалий мазмун билан бойиб бормоқда.
сергей кириенко, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, россия, россия президенти администрацияси, ташриф, стратегик шериклик, иттифоқчилик, кремль, ўзбекистон россия муносабатлари
сергей кириенко, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, россия, россия президенти администрацияси, ташриф, стратегик шериклик, иттифоқчилик, кремль, ўзбекистон россия муносабатлари

Россия президенти администрацияси вакили Сергей Кириенко Ўзбекистонга келди

09:55 15.04.2026 (янгиланди: 10:57 15.04.2026)
Ташриф доирасида Кремль вакили Сергей Кириенко Ўзбекистон олий раҳбарияти қабулида бўлиши, шунингдек музокаралар ўтказиши кутилмоқда
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Россия Федерацияси президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко ташриф билан Ўзбекистонга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф доирасида бугун юқори мартабали меҳмон Ўзбекистон олий раҳбарияти қабулда бўлади.
Маълумот учун, Сергей Кириенко 2016 йил 5 октябрдан буён Россия президенти администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаб келмоқда. У 1998 йилда Россия бош вазири бўлган, 2005–2016 йилларда эса “Росатом” давлат корпорациясига раҳбарлик қилган.
Таъкидлаш жоизки, икки мамлакат етакчиларининг сиёсий иродаси ва биргаликдаги саъй-ҳаракатлари туфайли Ўзбекистон–Россия муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик руҳида изчил ривожланиб, янги амалий мазмун билан бойиб бормоқда.
