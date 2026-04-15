Мирзиёев Россия президенти администрацияси вакили Сергей Кириенкони қабул қилди
Шавкат Мирзиёев Сергей Кириенко бошчилигидаги Россия делегациясини қабул қилди. Ўзбекистон-Россия шериклиги, саноат кооперацияси, атом энергетикаси, рақамли технологиялар ва ахборот сиёсати соҳаларидаги ҳамкорлик муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Администрацияси раҳбарининг биринчи ўринбосари Сергей Кириенко бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Учрашув аввалида юқори мартабали меҳмон давлатимиз раҳбарига Россия Президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.Музокараларда Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш доирасида олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.Учрашувда мамлакатимизда биринчи интеграциялашган атом электр станциясини барпо этиш лойиҳасини амалга ошириш, шунингдек, тинч атом соҳасидаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, рақамли технологиялар, ёшлар ва ахборот сиёсати, оммавий ахборот воситалари, фуқаролар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш йўналишларида ўзаро ҳамкорликни фаоллаштириш юзасидан келишувларга эришилди.
шавкат мирзиёев, сергей кириенко, россия делегацияси, ўзбекистон россия муносабатлари, стратегик шериклик, иттифоқчилик, атом электр станцияси, тинч атом
