АЭС қурилиши бошланиши, Украина ва Эрон можароси: Мирзиёев ва Путин нимани муҳокама қилди
Телефон мулоқотида Ўзбекистонда Россия лойиҳаси асосидаги АЭС қурилишида бетон ишлари бошлангани ва ОКМКнинг 3-мис бойитиш фабрикаси ишга тушгани қайд этилди. Томонлар халқаро масалаларни ҳам муҳокама қилди.
2026-03-24T16:43+0500
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путиннинг телефон орқали мулоқоти чоғида бугун Ўзбекистонда Россия лойиҳаси асосидаги атом электр станцияси қурилиш майдонида бетон ишлари бошлангани мамнуният билан қайд этилди.Кремль хабарига кўра, 16 март куни Россиянинг етакчи машинасозлик корхоналари ускуналари етказиб берган Олмалиқ кон-металлургия комбинатининг 3-мис бойитиш фабрикаси ишга туширилгани ҳам мамнуният билан тилга олинди.Суҳбат аввалида Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни ва Ўзбекистон халқини баҳор байрами — Наврўз билан самимий табриклади.Томонлар долзарб халқаро масалалар, жумладан Яқин Шарқдаги можаро ва Украина атрофидаги вазият юзасидан ҳам фикр алмашди.Шунингдек, Россия-Ўзбекистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш бўйича фаол ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди.
Суҳбатда АЭС қурилишидаги янги босқич ва ОКМКдаги 3-мис бойитиш фабрикаси ишга тушгани қайд этилиб, Яқин Шарқ ҳамда Украина атрофидаги вазият юзасидан фикр алмашилди.
