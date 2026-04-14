ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель Украина раҳбариятининг фронтдаги вазият ҳақидаги баёнотларини танқид қилди.Мендель ўзнинг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ёзган постида Россия қўшинлари Суми вилоятида олдинга силжиётгани ҳақида ёзиб, бу вазиятда Украина қўшинларининг “ютуқлари” ҳақидаги баёнотлар “сюрреализм”га ўхшашини, яъни реал реал вазиятга мос келмаслигини таъкидлади. Бу танқид Зеленскийнинг 3 апрелдаги баёноти фонида янгради. У ўшанда фронтдаги вазият Украина учун сўнгги 10 ойдаги энг яхши даражага келганини ва март ойидаги Россия ҳужуми қайтарилганини айтган эди.Бундан ташқари, Мендель аввалроқ Украинада бу йил Россия билан тинчлик келишувига эришиш учун эҳтимол сўнгги реал имконият сақланиб қолаётганини ҳам билдирган. Унинг баҳосича, бундай ойна тахминан уч ой билан чекланиши мумкин, чунки шундан кейин АҚШ эътиборини ноябрь ойидаги оралиқ сайловларга, сўнгра Рождество байрамларига қаратади.Мендель, шунингдек, Европа томонида вазиятни тубдан ўзгартириш учун воситалар ва сиёсий ирода етарли эмаслигини айтган. Унинг фикрича, шу боис яқин ойлар Украина учун ҳал қилувчи давр бўлиши мумкин.
Мендель Суми вилоятидаги вазиятни мисол қилиб, фронтда йўқотишлар ва босим сақланаётган бир пайтда Украина қўшинлари муваффақиятлари ҳақидаги баёнотлар реал ҳолатга мос келмаслигини билдирди
Унинг фикрича, йўқотишлар ҳақидаги хабарлар фонида катта ютуқлар тўғрисидаги баёнотлар ишончли эшитилмайди.
Аввалроқ Кремль вакили Дмитрий Песков фронтдаги муваффақиятсизликлар Киевни ҳозирнинг ўзида музокаралар столига ўтиришга ундаши кераклигини айтган эди.
Бундан ташқари, Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Украина бўлинмалари талафот кўраётгани ва жанговар қобилиятини тезда йўқотаётганини таъкидлади.