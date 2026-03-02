https://sputniknews.uz/20260302/ukraine-muzokaralar-zelenskyy-56058633.html
Биз ғалаба қозониш ҳақида ўйламаяпмиз - Зеленский
Биз ғалаба қозониш ҳақида ўйламаяпмиз - Зеленский
Зеленский Украина учун омон қолишнинг ўзи ғалаба эканини айтди. Шу билан бирга, можарони ҳал қилиш бўйича янги музокаралар 5–8 март кунлари ўтказилиши мумкинлигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Владимир Зеленскийнинг таъкидлашича, Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокараларнинг янги босқичи 5–8 март кунлари ўтказилиши мумкин. Учрашув ҳозирча бекор қилинмаган.Унинг айтишича, учрашув учун Абу-Дабидан ташқари Туркия ёки Швейцария ҳам эҳтимолий майдон бўлиши мумкин.Шу билан бирга, Туркия президенти маъмурияти РИА Новостига март ойида Туркия ҳудудида Украина бўйича эҳтимолий музокаралар ҳақида маълумот мавжуд эмаслигини билдирган.Аввалроқ Зеленский NRK янгиликлар бошловчиси Яма Воласмалга берган интервьюсида АҚШ президенти Дональд Трамп унинг иттифоқчиси эмаслигини айтганди.Шунингдек, у Россия–Украина можаросида ғалаба ҳақида ўйламаётганини ҳам тан олди.Россия эса Украина масаласини тинч йўл билан ҳал қилишга тайёрлигини бир неча бор билдирган. Кремль Киевни музокараларга киришишга чақириб келмоқда.
Биз ғалаба қозониш ҳақида ўйламаяпмиз - Зеленский
Зеленскийга кўра, янги музокаралар 5-8 март кунлари ўтказилиши кутилмоқда. Учрашув Абу-Даби, Туркия ёки Швейцарияда бўлиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Владимир Зеленскийнинг таъкидлашича
, Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокараларнинг янги босқичи 5–8 март кунлари ўтказилиши мумкин. Учрашув ҳозирча бекор қилинмаган.
"Учрашув 5–8 март кунлари, тахминан 5–6 март кунлари бўлиб ўтиши керак эди. Учрашув Абу-Дабида бўлиб ўтиши режалаштирилган эди. Ҳозирча бугунги жанговар ҳаракатлар туфайли учрашувнинг айнан Абу-Дабида бўлишини тасдиқлай олмаймиз, аммо шунга қарамай, ҳеч ким уни бекор қилгани йўқ", — дея Зеленскийнинг сўзларини келтиради "Укринформ" агентлиги.
Унинг айтишича, учрашув учун Абу-Дабидан ташқари Туркия ёки Швейцария ҳам эҳтимолий майдон бўлиши мумкин.
"Биз ушбу учта платформадан исталган бирини учрашувга нисбатан аниқ қўллаб-қувватлаймиз, бироқ ҳамкорлардан жавоб кутамиз", — дея қўшимча қилди Зеленский.
Шу билан бирга, Туркия президенти маъмурияти РИА Новостига март ойида Туркия ҳудудида Украина бўйича эҳтимолий музокаралар ҳақида маълумот мавжуд эмаслигини билдирган.
Аввалроқ Зеленский NRK янгиликлар бошловчиси Яма Воласмалга берган интервьюсида АҚШ президенти Дональд Трамп унинг иттифоқчиси эмаслигини айтганди.
"Трамп бошида менга ўртада бўлишини, мен ва Путин ўртасида воситачи бўлишини айтган эди... Аммо у воситачи, у мен томонда эмас", — дейди Зеленский.
Шунингдек, у Россия–Украина можаросида ғалаба ҳақида ўйламаётганини ҳам тан олди.
"Биз қандай қилиб ғалаба қозониш ҳақида ўйламаяпмиз... Биз учун ҳозирги вазиятда омон қолиш ва мустақилликни сақлаб қолишнинг ўзи ғалаба бўлади", — деди Киев режими раҳбари.
Россия эса Украина масаласини тинч йўл билан ҳал қилишга тайёрлигини бир неча бор билдирган. Кремль Киевни музокараларга киришишга чақириб келмоқда.