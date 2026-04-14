ДХХ шубҳали қўнғироқлар ортидаги фирибгарлик хавфлари ҳақида огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ Ўзбекистонда хориждан бўлаётган шубҳали қўнғироқлар кўпайгани ҳақида огоҳлантирди. Идора фуқароларга бундай рақамларга жавоб бермаслик, қайта қўнғироқ қилмаслик ва шахсий маълумотларни ошкор этмасликни тавсия қилди.
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Ўзбекистонда фуқароларга хориждан бўлаётган шубҳали қўнғироқлар сони ортиб бормоқда. ДХХ мазкур усул орқали амалга оширилаётган фирибгарлик ҳолатларидан огоҳлантириб, улардан сақланиш юзасидан тавсиялар берди.Идора маълумотига кўра, бундай қўнғироқлар одатий телефон тармоғи орқали эмас, балки интернет ва махсус дастурлар ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Шу боис фирибгарлар ўз рақамини яшириб, экранда бошқа давлат рақамини кўрсатади.Таъкидланишича, бундай қўнғироқларга жавоб бериш ёки уларга қайта қўнғироқ қилиш хавфли бўлиши мумкин.Фуқароларга нотаниш чет эл рақамларини блоклаш, уларга қайта алоқа қилмаслик ва шахсий ҳамда молиявий маълумотларни ҳеч кимга бермаслик тавсия этилди.
https://sputniknews.uz/20260212/uzbekistan-koll-markaz-russia-pul-ozlashtirish-55637972.html
хорижий рақам, чет эл рақами, киберфирибгарлик, фирибгарлик, шахсий маълумот, банк карта маълумотлари, сунъий интеллект, овозни сохталаштириш, телефон фирибгарлиги
Нотаниш чет эл рақамидан тушган қўнғироқ ортида маблағ, шахсий маълумот ва ҳатто овоз ёзувини қўлга киритишга қаратилган фирибгарлик туриши мумкин.
Идора маълумотига кўра, бундай қўнғироқлар одатий телефон тармоғи орқали эмас, балки интернет ва махсус дастурлар ёрдамида амалга оширилиши мумкин. Шу боис фирибгарлар ўз рақамини яшириб, экранда бошқа давлат рақамини кўрсатади.
Таъкидланишича, бундай қўнғироқларга жавоб бериш ёки уларга қайта қўнғироқ қилиш хавфли бўлиши мумкин.
Хусусан, телефон ҳисобидан маблағ ечилиши, банк карта маълумотларини қўлга киритишга уринишлар кузатилиши, шунингдек рақам “фаол” экани аниқланиб, кейинчалик фирибгарлик ҳужумлари кўпайиши ва овозингиздан сунъий интеллект ёрдамида сохталаштирилган ҳолда фойдаланилиши мумкин.
Фуқароларга нотаниш чет эл рақамларини блоклаш, уларга қайта алоқа қилмаслик ва шахсий ҳамда молиявий маълумотларни ҳеч кимга бермаслик тавсия этилди.