Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260212/uzbekistan-koll-markaz-russia-pul-ozlashtirish-55637972.html
Ўзбекистондаги сохта “колл-марказ” россиялик кексалар пулини фирибгарлик билан ўзлаштирган
Ўзбекистондаги сохта “колл-марказ” россиялик кексалар пулини фирибгарлик билан ўзлаштирган
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона ва Тошкентда “колл-марказ” ниқоби остида фаолият юритган 34 кишилик гуруҳ Россиянинг кекса фуқароларини алдаб, 9,6 млн рубль ундирган. Суд 21 нафарга қамоқ жазоси тайинлади.
2026-02-12T09:29+0500
2026-02-12T10:00+0500
фирибгарлик
ўзбекистон
тошкент
фарғона
ҳодисалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45812427_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0b91ec58bb3ad72524437d9e36ff48b8.jpg
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Фарғона ва Тошкент шаҳарларида биноларни ижарага олиб, “колл-марказ” ниқоби остида Россиянинг асосан кекса фуқароларини алдаб келган жиноий гуруҳ фош этилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, жами 34 нафардан иборат гуруҳга Фарғона шаҳрида яшовчи 40 ёшли шахс раҳбарлик қилган.Улар Россияда дори воситалари ва биологик фаол қўшимчалар сотиб олган 70 мингдан ортиқ мижознинг маълумотларини қўлга киритиб, SIP телефония орқали қўнғироқ қилган.Бироқ маблағни олиш учун аввал 5–20 минг рубль “солиқ” тўлаш талаб қилинган. Натижада жабрланувчилар турли банк карталарига жами 9 млн 599 минг 561 рубль (тахминан 1,3 млрд сўм) ўтказган.Шунингдек, гуруҳнинг 3 аъзоси лицензиясиз тарзда 470 минг доллар (қарийб 6 млрд сўм) миқдорида крипто-актив айланмасини амалга оширган.Суд қарорига кўра, 21 нафар шахс 3 йил 6 ойдан 9 йил 6 ойгача озодликдан маҳрум этилди. Яна 13 нафарга 4 йил 3 ойдан 4 йил 6 ойгача озодликни чеклаш жазоси ва жарималар тайинланди. Етказилган моддий зарар ундирилади.
https://sputniknews.uz/20260107/firibgarlik-guruh-qolga-olinish-54669841.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/18/45812427_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_c768eb875773a4f17c8144b322272603.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фарғона, тошкент, дхх, россия, колл-марказ, фирибгарлик, пенсионерлар, 9,6 млн рубль, 1,3 млрд сўм, криптовалюта, суд ҳукми, sip телефония, zoiper
фарғона, тошкент, дхх, россия, колл-марказ, фирибгарлик, пенсионерлар, 9,6 млн рубль, 1,3 млрд сўм, криптовалюта, суд ҳукми, sip телефония, zoiper

Ўзбекистондаги сохта “колл-марказ” россиялик кексалар пулини фирибгарлик билан ўзлаштирган

09:29 12.02.2026 (янгиланди: 10:00 12.02.2026)
© Depositphotos / belchonockНаручники и молоток судьи, архивное фото
Наручники и молоток судьи, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.02.2026
© Depositphotos / belchonock
Oбуна бўлиш
Жиноий схема орқали кекса россияликларга “компенсация” ваъда қилинган ва улардан минглаб рубль “солиқ” ундирилгани маълум бўлди.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Фарғона ва Тошкент шаҳарларида биноларни ижарага олиб, “колл-марказ” ниқоби остида Россиянинг асосан кекса фуқароларини алдаб келган жиноий гуруҳ фош этилди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, жами 34 нафардан иборат гуруҳга Фарғона шаҳрида яшовчи 40 ёшли шахс раҳбарлик қилган.
Улар Россияда дори воситалари ва биологик фаол қўшимчалар сотиб олган 70 мингдан ортиқ мижознинг маълумотларини қўлга киритиб, SIP телефония орқали қўнғироқ қилган.
Операторлар ўзларини ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ёки банк ходими сифатида таништириб, “сифатсиз дори учун 500–580 минг рубль компенсация берилади” деб ишонтирган.
Бироқ маблағни олиш учун аввал 5–20 минг рубль “солиқ” тўлаш талаб қилинган. Натижада жабрланувчилар турли банк карталарига жами 9 млн 599 минг 561 рубль (тахминан 1,3 млрд сўм) ўтказган.
Шунингдек, гуруҳнинг 3 аъзоси лицензиясиз тарзда 470 минг доллар (қарийб 6 млрд сўм) миқдорида крипто-актив айланмасини амалга оширган.
Суд қарорига кўра, 21 нафар шахс 3 йил 6 ойдан 9 йил 6 ойгача озодликдан маҳрум этилди. Яна 13 нафарга 4 йил 3 ойдан 4 йил 6 ойгача озодликни чеклаш жазоси ва жарималар тайинланди. Етказилган моддий зарар ундирилади.
В Узбекистане раскрыта группа мошенников, действовавших от имени Таможенного комитета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.01.2026
“Мусодара товарлар” сохта каналлари: ИИВ фирибгарлар қўлга олинганини маълум қилди
7 Январ, 10:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0