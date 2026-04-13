Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260413/usa-iran-zarba-reja-56874327.html
АҚШ Эронга янги зарбалар бериш режасини кўриб чиқмоқда — WSJ
АҚШ Эронга янги зарбалар бериш режасини кўриб чиқмоқда — WSJ
Sputnik Ўзбекистон
Исломободдаги музокаралар натижасиз якунланганидан сўнг АҚШ Эрон портлари бўйича блокадани бошлашини эълон қилди. WSJ маълумотига кўра, Вашингтон чекланган янги зарбалар вариантини ҳам кўриб чиқмоқда.
2026-04-13T10:23+0500
2026-04-13T10:29+0500
дунё янгиликлари
дональд трамп
ақш – эрон можароси
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/281/21/2812163_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_6de8e887f7d755a19d35177d77768994.jpg
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Дональд Трамп маъмурияти Эронга қарши янги ҳарбий зарбалар бериш имкониятини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Wall Street Journal ўз манбаларига таяниб маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.Нашр ёзишича, бу вариант Исломободдаги музокаралар натижасиз якунланганидан кейин Оқ уйда кўриб чиқилган.Шу билан бирга, Вашингтон Эронга босимни бошқа йўналишда ҳам кучайтирди. АҚШ ҳарбийлари Эрон портларига кирувчи ва чиқувчи барча денгиз транспортига нисбатан блокада бошланишини расман эълон қилди. Расмий маълумотларга кўра, блокада 13 апрель куни Вашингтон вақти билан соат 10:00 да кучга кириши билдирилди.Баёнотга кўра, чора Эроннинг мазкур ҳудуддаги барча портларига татбиқ этилади. Айни пайтда Ҳурмуз бўғози орқали Эронга тегишли бўлмаган портлар томон ҳаракатланаётган кемаларнинг ўтишига тўсқинлик қилинмаслиги қайд этилган.Associated Press таъкидлашича, Вашингтон бу орқали бир томондан Теҳроннинг нефть экспортидан тушаётган тушумларига зарба беришни, иккинчи томондан эса Эроннинг бўғоз орқали босим ўтказиш имкониятларини чеклашни кўзламоқда.Вашингтоннинг янги қадами нафақат сиёсий, балки иқтисодий оқибатларга ҳам олиб келди. Маълумотларга кўра, блокада ҳақидаги баёнотлардан кейин нефть нархи кескин кўтарилди: Brent маркали нефть 100 доллардан ошди, WTI ҳам сезиларли қимматлашди. Танкерлар ҳаракати секинлашгани ва айрим кемалар Ҳурмуз бўғозига киришдан тийилгани ҳақида ҳам хабарлар бор.Эрон Ислом инқилоби посбонлари корпуси ҳам ҳарбий кемаларнинг бўғоз яқинига келишини ўт очишни тўхтатиш режими бузилиши деб баҳолашини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260412/usa-iran-kelishuv-erisha-olmadi-56864446.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/281/21/2812163_349:0:1400:788_1920x0_80_0_0_6ed30c8d9d237d29f401b74dbe33b143.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ақш, эрон, ҳурмуз бўғози, исломобод, дональд трамп, жей ди вэнс, wall street journal, reuters, centcom, эрон блокадаси, чекланган зарбалар, нефть нархи, денгиз транспорти
10:23 13.04.2026 (янгиланди: 10:29 13.04.2026)
© Foto : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Военные корабли Североатлантического альянса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2026
© Foto : Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Oбуна бўлиш
Трамп маъмурияти Исломобод музокараларидан сўнг Ҳўрмузда блокада эълон қилиб, Эронга янги зарбалар эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Теҳрон бунга жавоб қайтаришдан огоҳлантирди.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Дональд Трамп маъмурияти Эронга қарши янги ҳарбий зарбалар бериш имкониятини муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Wall Street Journal ўз манбаларига таяниб маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.
Нашр ёзишича, бу вариант Исломободдаги музокаралар натижасиз якунланганидан кейин Оқ уйда кўриб чиқилган.
Бундан ташқари, АҚШ президенти риторикаси ҳам кескинлашди. Reuters ёзишича, Трамп якшанба куни Эронга қарши зарбаларни қайта бошлаш эҳтимолига ишора қилди. Wall Street Journal эса чекланган зарбалар варианти музокаралардан кейинги навбатдаги босим чораси сифатида муҳокама қилинаётганини таъкидлади.
Шу билан бирга, Вашингтон Эронга босимни бошқа йўналишда ҳам кучайтирди. АҚШ ҳарбийлари Эрон портларига кирувчи ва чиқувчи барча денгиз транспортига нисбатан блокада бошланишини расман эълон қилди. Расмий маълумотларга кўра, блокада 13 апрель куни Вашингтон вақти билан соат 10:00 да кучга кириши билдирилди.
Баёнотга кўра, чора Эроннинг мазкур ҳудуддаги барча портларига татбиқ этилади. Айни пайтда Ҳурмуз бўғози орқали Эронга тегишли бўлмаган портлар томон ҳаракатланаётган кемаларнинг ўтишига тўсқинлик қилинмаслиги қайд этилган.
Associated Press таъкидлашича, Вашингтон бу орқали бир томондан Теҳроннинг нефть экспортидан тушаётган тушумларига зарба беришни, иккинчи томондан эса Эроннинг бўғоз орқали босим ўтказиш имкониятларини чеклашни кўзламоқда.
Вашингтоннинг янги қадами нафақат сиёсий, балки иқтисодий оқибатларга ҳам олиб келди. Маълумотларга кўра, блокада ҳақидаги баёнотлардан кейин нефть нархи кескин кўтарилди: Brent маркали нефть 100 доллардан ошди, WTI ҳам сезиларли қимматлашди. Танкерлар ҳаракати секинлашгани ва айрим кемалар Ҳурмуз бўғозига киришдан тийилгани ҳақида ҳам хабарлар бор.
Экспертлар эса бу сценарий осон амалга ошмаслигини айтмоқда. Reuters суҳбатлашган мутахассисларга кўра, бундай блокада очиқ муддатли ва катта ҳарбий ресурс талаб қиладиган операция бўлиб, у Теҳрон томонидан янги жавоб зарбаларига туртки бериши мумкин.
Эрон Ислом инқилоби посбонлари корпуси ҳам ҳарбий кемаларнинг бўғоз яқинига келишини ўт очишни тўхтатиш режими бузилиши деб баҳолашини маълум қилган.

Эслатиб ўтмиз, Трамп ўтган ҳафта Теҳрон билан икки ҳафталик ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришилганини эълон қилганидан сўнг, шанба куни Эрон ва АҚШ Исломободда музокараларни бошлаган эди.

Якшанба куни эрталаб АҚШ делегациясига бошчилик қилган витсе-президент Жей Ди Вэнс томонлар узоқ музокараларга қарамай келишувга эриша олмаганини ва Америка делегацияси ватанга қайтаётганини билдирди.

Кейинроқ Трамп Эрон Вашингтон билан музокараларга қайтиши ёки қайтмаслиги унга “фарқи йўқ”лигини айтди

КенгайтиришЙиғиштириш
В Исламабаде состоялись переговоры представителей США и Ирана. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.04.2026
АҚШ ва Эрон урушни тўхтатиш бўйича келишувга эриша олмади — томонлар баёнотлари
Кеча, 11:10
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0