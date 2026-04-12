https://sputniknews.uz/20260412/usa-iran-kelishuv-erisha-olmadi-56864446.html
АҚШ ва Эрон урушни тўхтатиш бўйича келишувга эриша олмади — томонлар баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Икки ҳафталик сулҳ ҳали биринчи ҳафтани тўлдирмай туриб, АҚШ ва Эрон Исломободдаги 21 соатлик музокараларда келишувга эриша олмади. Томонлар сулҳни сақлашга чақирмоқда, аммо Ҳурмуз ва ядро масаласи очиқ қолди.
2026-04-12T11:10+0500
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.Исломободда 21 соат давом этган музокаралар якунида АҚШ ва Эрон урушни тўхтатиш бўйича битимга эриша олмади. Икки ҳафталик сулҳ ҳозирча расман бекор қилингани йўқ, аммо томонлар ўртасидаги асосий ихтилофлар — ядро дастури, Ҳурмуз бўғози, санкциялар ва репарациялар — очиқ қолмоқда.Музокаралардан кейин Вашингтон ҳам, Теҳрон ҳам натижасиз якунни ўзича изоҳлади. АҚШ буни Эроннинг Вашингтон шартларини қабул қилмагани билан боғласа, Эрон томони асосий тўсиқ сифатида АҚШнинг “юқори талаблари” ва ўзаро ишонч йўқлигини кўрсатди.Эрон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Исмоил Багаи музокараларда айрим йўналишлар бўйича яқинлашув бўлганини айтди, аммо ҳал қилувчи нуқталарда фарқ сақланиб қолганини тан олди:Багаи шу билан бирга бу мулоқотлар бошиданоқ осон кечмаслиги маълум бўлганини таъкидлади:АҚШ вице-президенти Жей Ди Венс эса анча кескин чиқиш қилди. У музокаралар тугаганини очиқ тан олиб, Вашингтоннинг асосий “қизил чизиғи” Эроннинг ядровий қуролдан воз кечиши бўлганини билдирди.Венснинг энг қаттиқ гапларидан бири музокаралар натижасига баҳо беришда янгради:У, шунингдек, Теҳронни бевосита айблади:АҚШ президенти Доналд Трамп эса музокаралар натижасига нисбатан янада совуқроқ муносабат билдирди. Ғарб оммавий ахборот воситалари ҳам музокараларнинг натижасиз тугаганини, аммо сулҳнинг ҳали бутунлай қулагани йўқлигини таъкидлади. Reuters музокараларга асосий тўсиқ сифатида ядро масаласи ва Ҳурмуз бўғози атрофидаги келишмовчиликларни кўрсатди. AP эса битим чиқмагани икки ҳафталик сулҳ тақдирини ноаниқ ҳолатда қолдирганини ёзди. Эронга яқин Fars агентлиги эса АҚШнинг “юқори талаблари”ни асосий муаммо деб атади.Шу тариқа, Исломобод музокаралари урушни тўхтатиш бўйича сиёсий келишувга олиб келмади. Ҳозирча сулҳ формал жиҳатдан сақланиб турибди, аммо томонлар баёнотларидан кўриниб турибдики, музокаралардан кўра ўзаро босим ва кескин риторика ҳали кучлироқ.
https://sputniknews.uz/20260411/pokistonda-eron-aqsh-muzokaralari-boyicha-songgi-xabarlar-56843205.html
uz_UZ
ақш, эрон, исломобод, покистон, жей ди венс, исмоил багаи, ҳурмуз бўғози, ядро дастури, доналд трамп, ливан, санкциялар, репарациялар
11:10 12.04.2026 (янгиланди: 11:12 12.04.2026)
Исломободдаги 21 соатлик музокаралар якунида АҚШ ва Эрон битимга эриша олмади. 7 апрелда бошланган икки ҳафталик сулҳ ҳозирча сақланиб турибди, аммо асосий келишмовчиликлар очиқ қолмоқда.
