Пушилин Константиновка қамраб олиниши ва Краматорск яқинидаги жанглар ҳақида маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
ДХР раҳбари Пушилинга кўра, Россия бўлинмалари Константиновка йўналишида олдинга силжиб, шаҳарни қамраб олмоқда. У Диброва озод этилганидан кейин Бахмутка ва Казенний Торец дарёлари ўртасидаги ҳудуд томон силжиш кучайганини айтди.
2026-04-13T16:21+0500
россия, украина, дхр, денис пушилин, константиновка, диброва, бахмутка, казенний торец, рай-александровка, николаевка, татьяновка, пришиб, гришино, славянск йўналиши,
Денис Пушилинга кўра, Россия қўшинлари Константиновка йўналишида олдинга силжиб, шаҳарни қамраб олишни давом эттирмоқда. У бу ҳолатни Диброва озод этилгандан кейинги силжиш билан боғлади
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Россия бўлинмалари Константиновка йўналишида босимни кучайтирмоқда, шу билан бирга ДХРдаги Бахмутка ва Казенний Торец дарёлари оралиғидаги ҳудудга силжиши давом этмоқда. Бу ҳақда ДХР раҳбари Денис Пушилин “Вести” ахборот хизматига берган изоҳида маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, бу силжиш Славянск йўналишидаги вазиятга бевосита таъсир кўрсатмоқда.
“Славян йўналишидаги Диброва аҳоли пункти озод қилинди... бу душман мудофаасини ёриб ўтиб, Бахмутка ва Казенний Торец дарёлари оралиғидаги ҳудудга, Рай-Александровка — Николаевка линиясига силжиш имконини беради”, — деди Пушилин.
Россия Мудофаа вазирлиги 10 апрель куни Диброва “Жанубий” қўшинлар гуруҳи томонидан назоратга олинганини маълум қилган эди.
Унинг айтишича, Диброванинг озод қилиниши Россия қўшинларига ҳудудда янги плацдармга чиқиш имконини берган.
“Диброва аҳоли пункти озод қилинди, бу эса ўз навбатида Северский Донец — Донбасс канали ҳудудидаги янги плацдармга чиқиш имконини берди. Бу душман мудофаасини ёриб ўтиб, олдинга силжиш имконини беради”, — деди у.
Шу билан бирга, Пушилин Татьяновка ва Пришиб ҳудудларида ҳам позициялар яхшиланганини айтди.
“Биз Татьяновка ва Пришиб аҳоли пунктлари ҳудудида позицияларнинг яхшиланганини кўрмоқдамиз. Татьяновка ҳудудида, Святогорск томондаги силжишни ҳисобга олган ҳолда, бизнинг бўлинмаларимиз Татьяновкада жойлашган душман гарнизонини таъминот йўлларидан маҳрум қилди”, — деди ДХР раҳбари.
Бу йўналишдаги вазият ҳақида Пушилин аввал ҳам бир неча бор маълумот берган.
Унинг қўшимча қилишича, Красноармейск — Добропольск йўналишида ҳам жанглар давом этмоқда.
“Белицкое, Павловка, шунингдек, Янги Донбасс аҳоли пунктлари яқинида жанглар бўлаётганини кўряпмиз. Гришино туманида ҳам позициянинг яхшиланишини кўрмоқдамиз ва Сергеевка йўналишида ҳам олдинга силжишни кўрмоқдамиз”, — деди Пушилин.
Гришино қишлоғи ДХРнинг Красноармейск туманида Гришинка дарёси бўйида жойлашган бўлиб, жануби-шарқда Покровск билан чегарадош. Сергеевка қишлоғи Славянск туманида, ДХРнинг Краматорск шаҳридан 7 километр узоқликда жойлашган.