https://sputniknews.uz/20260413/islom-tsivilizatsiya-markaz-ginnes-rekordlar-kitob-56882976.html
Ислом цивилизацияси маркази Гиннес рекордлар китобига киритилди: бунга нима асос бўлди?
Sputnik Ўзбекистон
Ислом цивилизацияси маркази Энг йирик ислом цивилизацияси музейи номинациясида Гиннес рекордлар китобига киритилди. Ҳазрати Имом ҳудудида жойлашган мажмуанинг умумий фойдаланиш майдони қарийиб 50 минг квадрат метрни ташкил этади
2026-04-13T17:13+0500
ўзбекистон
жамият
ислом цивилизацияси маркази
рекорд
музей
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56621203_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_7984a409bc8cae834791d762545896c3.jpg
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази “Энг йирик ислом цивилизацияси музейи” номинацияси бўйича расман Гиннес рекордлар китобига киритилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.Ҳазрати Имом мажмуаси ҳудудида жойлашган марказнинг халқаро эътирофга сазовор бўлиши унинг кўлами ва меъморий ечими билан боғлиқ. Мажмуа 10 гектар майдонда барпо этилган бўлиб, бино узунлиги 161 метр, кенглиги 118 метр, гумбази баландлиги 65 метрни ташкил этади. Марказнинг умумий фойдаланиш майдони қарийиб 50 минг квадрат метрни ташкил этади.Аввалроқ Ислом цивилизацияси маркази TURKSOY томонидан “Туркий дунёнинг энг яхши музейи” деб ҳам эътироф этилган эди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56621203_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_1388e3cdb0e70aa6548f71726211f631.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, ислом цивилизацияси маркази, ҳазрати имом, гиннес рекордлар китоби, энг йирик ислом цивилизацияси музейи, шейда субаши, turksoy, туркий дунёнинг энг яхши музейи
.
