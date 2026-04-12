Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260412/uww-prezident-tashkent-kelish-56867099.html
UWW президенти яна Тошкентга келди, у таэквондо бўйича ёшлар ЖЧ очилишида қатнашади
UWW президенти яна Тошкентга келди, у таэквондо бўйича ёшлар ЖЧ очилишида қатнашади
Sputnik Ўзбекистон
UWW президенти Ненад Лалович Тошкентга келди. У таэквондо WT бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати очилишида қатнашиши кутилмоқда. Лалович ўтган йил кузида ҳам Ўзбекистонга келган ва “Дўстлик” ордени билан тақдирланган эди
2026-04-12T14:11+0500
2026-04-12T14:11+0500
спорт
миллий олимпия қўмитаси
ўзбекистон
жаҳон чемпионати
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56866572_0:133:2561:1573_1920x0_80_0_0_d00f006e04645e19702f3b1720c56450.jpg
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Бутунжаҳон кураш бирлашмаси (United World Wrestling, UWW) президенти Ненад Лалович Тошкентга келди. Уни Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида Спорт вазирлиги ва Миллий олимпия қўмитаси раҳбарияти кутиб олди.Лалович ташриф давомида таэквондо WT бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг очилиш маросимида қатнашиши кутилмоқдаЛалович Ўзбекистонга яқинда ҳам келган эди. 2025 йил октябрда у расмий ташриф билан Тошкентда бўлиб, президент Шавкат Мирзиёев томонидан “Дўстлик” ордени билан тақдирланган.Айни пайтда Тошкентда таэквондо WT бўйича ёшлар ўртасидаги XV жаҳон чемпионати бошланди. Мусобақа 12–17 апрель кунлари “Олимпия шаҳарчаси”даги яккакураш спорт мажмуасида ўтказилмоқда. Чемпионатда 115 мамлакатдан 986 нафар спортчи 20 та вазн тоифасида беллашмоқда.Турнир нуфузи яна шу билан ҳам муҳимки, у 2026 йил ноябрда Дакарда ўтадиган ёшлар ўртасидаги ёзги Олимпия ўйинлари сари йўлда муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда.
https://sputniknews.uz/20251013/uww-uzbekistan-sport-hamkorlik-52673637.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0c/56866572_143:0:2416:1705_1920x0_80_0_0_139e86ae949dcd9d4ec1a2ca1e54dc2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ненад лалович, uww, тошкент, ўзбекистон, таэквондо wt, ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати, дўстлик ордени, спорт
ненад лалович, uww, тошкент, ўзбекистон, таэквондо wt, ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати, дўстлик ордени, спорт

UWW президенти яна Тошкентга келди, у таэквондо бўйича ёшлар ЖЧ очилишида қатнашади

14:11 12.04.2026
© Пресс-служба НОКПрезидент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прибыл в Ташкент
Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович прибыл в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.04.2026
© Пресс-служба НОК
Oбуна бўлиш
UWW президенти Ненад Лалович Тошкентга келди. У пойтахтда старт олган таэквондо WT бўйича ёшлар ўртасидаги XV жаҳон чемпионатининг тантанали очилиш маросимида иштирок этиши кутилмоқда
ТОШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Бутунжаҳон кураш бирлашмаси (United World Wrestling, UWW) президенти Ненад Лалович Тошкентга келди. Уни Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида Спорт вазирлиги ва Миллий олимпия қўмитаси раҳбарияти кутиб олди.
Лалович ташриф давомида таэквондо WT бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг очилиш маросимида қатнашиши кутилмоқда
Лалович Ўзбекистонга яқинда ҳам келган эди. 2025 йил октябрда у расмий ташриф билан Тошкентда бўлиб, президент Шавкат Мирзиёев томонидан “Дўстлик” ордени билан тақдирланган.
Ўша учрашувда UWW ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, йирик мусобақаларни қабул қилиш ва соҳада экспертлик қўллаб-қувватловини кучайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинган.
Айни пайтда Тошкентда таэквондо WT бўйича ёшлар ўртасидаги XV жаҳон чемпионати бошланди. Мусобақа 12–17 апрель кунлари “Олимпия шаҳарчаси”даги яккакураш спорт мажмуасида ўтказилмоқда. Чемпионатда 115 мамлакатдан 986 нафар спортчи 20 та вазн тоифасида беллашмоқда.
Турнир нуфузи яна шу билан ҳам муҳимки, у 2026 йил ноябрда Дакарда ўтадиган ёшлар ўртасидаги ёзги Олимпия ўйинлари сари йўлда муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда.

Маълумот учун: UWW — United World Wrestling, яъни Бутунжаҳон кураш бирлашмаси. У кураш бўйича халқаро федерация бўлиб, аввал FILA номи билан танилган. Ташкилот курашнинг жаҳон чемпионатлари ва бошқа йирик халқаро мусобақаларини мувофиқлаштиради. Ненад Лалович эса UWW президенти бўлиб, у бу лавозимда 2014 йилдан буён ишлаб келмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0