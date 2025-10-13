Ўзбекистон ва UWW спортдаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқмоқда

Ўзбекистон
UWW президенти Ненад Лалович Тошкентда Ўзбекистон МОҚ ва Спорт вазирлиги раҳбарлари билан спорт соҳасидаги ҳамкорлик, мутахассислар тайёрлаш ва спортчиларни қўллаб-қувватлаш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Бирлашган кураш дунёси (UWW) президенти Ненад Лаловичнинг Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитасига ташрифи доирасида икки томонлама ҳамкорликни янада изчил йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.Спорт вазирлиги, МОҚ ва Спорт курашлари ассоциацияси раҳбарияти иштирокида кечган учрашувда ўзаро ҳамкорликнинг янги босқичлари муҳокама қилинди. Ненад Лалович МОҚнинг Мартабали меҳмонлар китобига ўзининг самимий тилакларини ёзиб қолдирди. Шунингдек, у тадбир якунида сентябрь ойида Хорватияда ўтган жаҳон чемпионатида ғолиб ва совриндор бўлган спортчилар ҳамда уларнинг мураббийлари билан учрашди. Уларга давлат томонидан тегишли пул мукофотлари топширилиб, жаҳон чемпиони Айтжан Халмахановга BYD автомашинаси тақдим қилинди.UWW — олимпия спорт турларидан бўлган юнон-рум кураши, эркин кураш ва аёллар кураши халқаро федерацияси. 2006 йилдан буён у грепплинг, панкратион, соҳилбўйи кураши, аралаш яккакурашлар ва этноспорт - турли халқлар курашининг анъанавий турларини ҳам намойиш этади.
Янгиликлар
Oбуна бўлиш
UWW президенти Ненад Лалович Тошкентда Ўзбекистон МОҚда бўлиб, спорт соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Бирлашган кураш дунёси (UWW) президенти Ненад Лаловичнинг Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитасига ташрифи доирасида икки томонлама ҳамкорликни янада изчил йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.
Спорт вазирлиги, МОҚ ва Спорт курашлари ассоциацияси раҳбарияти иштирокида кечган учрашувда ўзаро ҳамкорликнинг янги босқичлари муҳокама қилинди.
Суҳбат давомида терма жамоалар учун янада қулайликлар яратиш, халқаро ташкилотда ўзбекистонлик мутахассисларнинг сонини кўпайтириш ва уларнинг малакасини ошириш каби мавзуларга ҳам тўхталиб ўтилди.
Ненад Лалович МОҚнинг Мартабали меҳмонлар китобига ўзининг самимий тилакларини ёзиб қолдирди.
Шунингдек, у тадбир якунида сентябрь ойида Хорватияда ўтган жаҳон чемпионатида ғолиб ва совриндор бўлган спортчилар ҳамда уларнинг мураббийлари билан учрашди.
Уларга давлат томонидан тегишли пул мукофотлари топширилиб, жаҳон чемпиони Айтжан Халмахановга BYD автомашинаси тақдим қилинди.
UWW — олимпия спорт турларидан бўлган юнон-рум кураши, эркин кураш ва аёллар кураши халқаро федерацияси. 2006 йилдан буён у грепплинг, панкратион, соҳилбўйи кураши, аралаш яккакурашлар ва этноспорт - турли халқлар курашининг анъанавий турларини ҳам намойиш этади.
