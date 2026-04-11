Sputnik Ўзбекистон
"Саҳнада Амир Темур қиёфаси": Самақандда театр фестивали бўлиб ўтмоқда
"Саҳнада Амир Темур қиёфаси": Самақандда театр фестивали бўлиб ўтмоқда
Уч кун давомида турли вилоятларидан келган театрлар Амир Темур шахси ва даврига бағишланган спектаклларни намойиш этадилар. 11.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-11T19:30+0500
2026-04-11T19:35+0500
самарқанд
самарқанд вилояти
амир темур
фестивал
театр
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Самақандда "Саҳнада Амир Темур қиёфаси" театр фестивали бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири. Улар Ислом Каримов кўчаси бўйлаб тантанали юриш қилдилар, Регистон майдонига ташриф буюрдилар ва буюк саркарда ҳайкали пойида туришди.Фестиваль иштирокчиларини кўрган йўловчилар ва сайёҳлар ўз ҳайратларини яшира олмадилар ва энг дарҳол уларни суратга олишга ҳаракат қилишди.Фестивалнинг расмий очилиши вилоят мусиқа ва драма театрида бўлиб ўтди, унда томошабинлар актёрлар иштирокидаги жонли прологдан завқланишди. Шундан сўнг фестивалнинг биринчи спектакли намойиш этилди.Фестиваль яна 3 кун давом этади. Ушбу вақт мобайнида Ўзбекистоннинг турли вилоятларидан келган театр труппалари Амир Темур шахси ва даврига бағишланган спектаклларни намойиш этадилар.
самарқанд, самарқанд вилояти, амир темур, фестивал, театр
самарқанд, самарқанд вилояти, амир темур, фестивал, театр

"Саҳнада Амир Темур қиёфаси": Самақандда театр фестивали бўлиб ўтмоқда

19:30 11.04.2026 (янгиланди: 19:35 11.04.2026)
© SputnikВ Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"
В Самарканде проходит театральный фестиваль Образ Амира Темура на сцене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2026
Уч кун давомида турли вилоятларидан келган театрлар Амир Темур шахси ва даврига бағишланган спектаклларни намойиш этадилар.
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Самақандда "Саҳнада Амир Темур қиёфаси" театр фестивали бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда Sputnik мухбири.
© SputnikВ Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"
В Самарканде проходит театральный фестиваль Образ Амира Темура на сцене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2026
"Саҳнада Амир Темур қиёфаси" Республика театр фестивали Бибихоним масжиди кириш қисмида бошланди. Самарқандга келган ўнлаб ижрочилар Соҳибқирон давридаги либосларда пайдо бўлишди.
Улар Ислом Каримов кўчаси бўйлаб тантанали юриш қилдилар, Регистон майдонига ташриф буюрдилар ва буюк саркарда ҳайкали пойида туришди.
© SputnikВ Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"
В Самарканде проходит театральный фестиваль Образ Амира Темура на сцене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2026
Фестиваль иштирокчиларини кўрган йўловчилар ва сайёҳлар ўз ҳайратларини яшира олмадилар ва энг дарҳол уларни суратга олишга ҳаракат қилишди.
Фестивалнинг расмий очилиши вилоят мусиқа ва драма театрида бўлиб ўтди, унда томошабинлар актёрлар иштирокидаги жонли прологдан завқланишди. Шундан сўнг фестивалнинг биринчи спектакли намойиш этилди.
© SputnikВ Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"
В Самарканде проходит театральный фестиваль Образ Амира Темура на сцене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2026
Фестиваль яна 3 кун давом этади. Ушбу вақт мобайнида Ўзбекистоннинг турли вилоятларидан келган театр труппалари Амир Темур шахси ва даврига бағишланган спектаклларни намойиш этадилар.
© SputnikВ Самарканде проходит театральный фестиваль "Образ Амира Темура на сцене"
В Самарканде проходит театральный фестиваль Образ Амира Темура на сцене - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.04.2026
