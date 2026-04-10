Заргарлик билан шуғулланувчи тадбиркорларга ҚҚСнинг бир қисми қайтарилади
Заргарлик буюмларини ишлаб чиқариш ва (ёки) уларни чакана сотиш фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорларга 2026 йил 1 январдан солиқнинг 80 фоизи республика бюджетидан қайтарилади.Тадбиркор солиқ ҳисоботини тақдим этгандан сўнг, лекин 3 ойдан кечиктирмасдан тўланган солиқнинг бир қисмини қайтариш учун мурожаат қилишга ҳақли.
2026-04-10T10:26+0500
ТОШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. “Заргарлик фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектларига бюджетга тўланган қўшилган қиймат солиғининг бир қисмини қайтариш ҳамда қўшилган қиймат солиғи базасини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги вақтинчалик низом тасдиқланди.Ушбу вақтинчалик низом 2028 йил 1 январга қадар амал қилади.Заргарлик буюмларини ишлаб чиқариш ва (ёки) уларни чакана сотиш фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорларга 2026 йил 1 январдан солиқнинг 80 фоизи республика бюджетидан қайтарилади.Тадбиркор солиқ ҳисоботини тақдим этгандан сўнг, лекин 3 ойдан кечиктирмасдан тўланган солиқнинг бир қисмини қайтариш учун мурожаат қилишга ҳақли.Тўланган солиқнинг бир қисмини қайтариш учун мурожаат автоматлаштирилган дастур орқали кўриб чиқилади.Солиқнинг бир қисми қуйидаги шартлар тўлиқ бажарилганда автоматик равишда қайтарилади:Заргарлик буюмларини ишлаб чиқарувчилар солиқ базасини заргарлик буюмлари ва ярим тайёр маҳсулотларни реализация қилиш нархи ҳамда улар таркибидаги қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар нархи ўртасидаги ижобий фарқдан келиб чиқиб аниқлайди.
