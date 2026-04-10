Тоқаев амалий ташриф билан Ўзбекистонга келади
Ташриф доирасида Бухорода олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади.
2026-04-10T16:11+0500
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев амалий ташриф билан Ўзбекистонда бўлади. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар қилди.Ташриф доирасида Бухорода олий даражадаги музокаралар бўлиб ўтади. Шу сабаб президент Шавкат Мирзиёев Бухоро шаҳрига жўнаб кетди.Таъкидланишича, музокараларда Ўзбекистон – Қозоғистон дўстлик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари кўриб чиқилади. Сиёсий мулоқотни, парламентлараро, ҳукуматлараро ва ҳудудлараро алоқаларни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилади.Шунингдек, етакчилар товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, саноат кооперациясини чуқурлаштириш, транспорт, энергетика, сув ва экология соҳаларида қўшма лойиҳа ва дастурларни илгари суриш ҳамда маданий-гуманитар алмашинувни фаоллаштириш масалаларини муҳокама қилишади.Халқаро ва минтақавий кун тартибидаги масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилади.Биргаликда тарихий обидаларни зиёрат қилиш, саноат корхоналари фаолияти ва маҳсулотлар кўргазмаси билан танишиш режалаштирилган.
