Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260316/mirziyoev-toqaev-kazakhstan-referendum-tabrik-56302783.html
Мирзиёев Тоқаевни Қозоғистондаги референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади
Мирзиёев Тоқаевни Қозоғистондаги референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Қозоғистон етакчиси Қасим-Жомарт Тоқаевни Конституция лойиҳаси бўйича референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклаб, ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилди.
2026-03-16T11:06+0500
2026-03-16T11:24+0500
шавкат мирзиёев
қосим-жомарт токаев
ўзбекистон
сиёсат
телефон мулоқоти
қозоғистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_69896f4e46945f12cd2d276b2f4e63cc.jpg
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилиб, уни янги таҳрирдаги Конституция лойиҳаси бўйича референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатда қабул қилинган ўзгаришлар Қозоғистоннинг барқарор тараққиётини таъминлаш, шунингдек, мамлакатнинг халқаро нуфузини янада мустаҳкамлаш учун ишончли ҳуқуқий асос бўлиши таъкидланди.Савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт, маданий-гуманитар ва бошқа устувор йўналишларда қўшма лойиҳа ва дастурларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди. Етакчилар халқаро ва минтақавий аҳамиятга эга долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилдилар.
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_24:38:1110:852_1920x0_80_0_0_e8efde279e35d3c08f627eb77759080b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, қасим-жомарт тоқаев, қозоғистон, референдум, конституция, телефон мулоқоти, стратегик шериклик, иттифоқчилик, қўшма лойиҳалар, ўзбекистон-қозоғистон
шавкат мирзиёев, қасим-жомарт тоқаев, қозоғистон, референдум, конституция, телефон мулоқоти, стратегик шериклик, иттифоқчилик, қўшма лойиҳалар, ўзбекистон-қозоғистон

Мирзиёев Тоқаевни Қозоғистондаги референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади

11:06 16.03.2026 (янгиланди: 11:24 16.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёев Қасим-Жомарт Тоқаевни Қозоғистондаги Конституция лойиҳаси бўйича референдум муваффақиятли ўтгани билан телефон орқали табриклади.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилиб, уни янги таҳрирдаги Конституция лойиҳаси бўйича референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбатда қабул қилинган ўзгаришлар Қозоғистоннинг барқарор тараққиётини таъминлаш, шунингдек, мамлакатнинг халқаро нуфузини янада мустаҳкамлаш учун ишончли ҳуқуқий асос бўлиши таъкидланди.
Шунингдек, томонлар олий даражадаги келишувлар ижроси нуқтаи назаридан Ўзбекистон–Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалаларини кўриб чиқдилар.
Савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт, маданий-гуманитар ва бошқа устувор йўналишларда қўшма лойиҳа ва дастурларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди. Етакчилар халқаро ва минтақавий аҳамиятга эга долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилдилар.

Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги референдум 15 март куни бўлиб ўтди. Дастлабки маълумотларга кўра, янги Конституцияни 88,6 фоиз сайловчи қўллаб-қувватлаган, овоз беришда иштирок этиш даражаси эса 73,24 фоизни ташкил этган.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0