Мирзиёев Тоқаевни Қозоғистондаги референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади

ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилиб, уни янги таҳрирдаги Конституция лойиҳаси бўйича референдум муваффақиятли ўтгани билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатда қабул қилинган ўзгаришлар Қозоғистоннинг барқарор тараққиётини таъминлаш, шунингдек, мамлакатнинг халқаро нуфузини янада мустаҳкамлаш учун ишончли ҳуқуқий асос бўлиши таъкидланди.Савдо-иқтисодий, инвестициявий, транспорт, маданий-гуманитар ва бошқа устувор йўналишларда қўшма лойиҳа ва дастурларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди. Етакчилар халқаро ва минтақавий аҳамиятга эга долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашиб, бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини муҳокама қилдилар.
Шунингдек, томонлар олий даражадаги келишувлар ижроси нуқтаи назаридан Ўзбекистон–Қозоғистон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлашнинг долзарб масалаларини кўриб чиқдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистондаги референдум 15 март куни бўлиб ўтди. Дастлабки маълумотларга кўра, янги Конституцияни 88,6 фоиз сайловчи қўллаб-қувватлаган, овоз беришда иштирок этиш даражаси эса 73,24 фоизни ташкил этган.