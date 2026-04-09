Олмалиқ КМКнинг Ангрендаги кон бошқармаси оқова сувларни дарёга оқизгани аниқланди
Олмалиқ КМКнинг Ангрендаги кон бошқармаси оқова сувларни дарёга оқизгани аниқланди
Экологик рейдида ОКМКнинг Ангрен шаҳридаги кон бошқармасида қатор қонунбузарликлар аниқланди. Хусусан, хавфли чиқиндилар очиқ майдонда сақлангани ва етарли тозаланмаган оқова сувлар Ангрен дарёсига оқизиб келингани маълум бўлди
2026-04-09T18:10+0500
2026-04-09T18:10+0500
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik. Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси Давлат экологик назорат инспекцияси томонидан Тошкент вилояти ҳудудида ўтказилган навбатдаги экологик назорат рейд тадбирларида “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ фаолиятида бир қатор экологик талаблар бузилгани аниқланди.Қайд этилишича, рейд давомида корхона томонидан ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўлган хавфли тоифага кирувчи чиқиндилар ноқонуний равишда очиқ майдонларда сақланаётгани, бу эса ер ва ерости сувларига салбий таъсир кўрсатаётгани маълум бўлган.Тозалаш ускуналари эскиргани ва тозалаш самарадорлиги пастлиги сабабли ушбу сувлар чиқиндига айланиб, Ангрен дарёсига оқизиб келингани қайд этилган.Мазкур қонунбузарликлар юзасидан корхонага нисбатан 48 миллиард сўм қўшимча компенсация белгиланди. Шунингдек, камчиликларни бартараф этиш бўйича 20 банддан иборат бажарилиши мажбурий кўрсатмалар берилди.
окмк, олмалиқ кон-металлургия комбинати, ангрен, ангрен дарёси, оқова сув, экологик қонунбузарлик, чиқиндилар, экополиция, тошкент вилояти, компенсация
окмк, олмалиқ кон-металлургия комбинати, ангрен, ангрен дарёси, оқова сув, экологик қонунбузарлик, чиқиндилар, экополиция, тошкент вилояти, компенсация
Олмалиқ КМКнинг Ангрендаги кон бошқармаси оқова сувларни дарёга оқизгани аниқланди
Тошкент вилоятидаги рейд давомида ОКМК фаолиятида экологик талаблар бузилгани аниқланди. Корхонага 48 млрд сўм қўшимча компенсация белгиланиб, 20 банддан иборат мажбурий кўрсатма берилди.
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik.
Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси Давлат экологик назорат инспекцияси томонидан Тошкент вилояти ҳудудида ўтказилган навбатдаги экологик назорат рейд тадбирларида “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” АЖ фаолиятида бир қатор экологик талаблар бузилгани аниқланди
.
Қайд этилишича, рейд давомида корхона томонидан ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўлган хавфли тоифага кирувчи чиқиндилар ноқонуний равишда очиқ майдонларда сақланаётгани, бу эса ер ва ерости сувларига салбий таъсир кўрсатаётгани маълум бўлган.
Шунингдек, ОКМКнинг Ангрен шаҳрида жойлашган кон бошқармасида ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўлган оқова сувлар белгиланган тартибда самарали тозаланмагани аниқланган.
Тозалаш ускуналари эскиргани ва тозалаш самарадорлиги пастлиги сабабли ушбу сувлар чиқиндига айланиб, Ангрен дарёсига оқизиб келингани қайд этилган.
Мазкур қонунбузарликлар юзасидан корхонага нисбатан 48 миллиард сўм қўшимча компенсация белгиланди. Шунингдек, камчиликларни бартараф этиш бўйича 20 банддан иборат бажарилиши мажбурий кўрсатмалар берилди.