Экологияни бузганлар учун жарималар: қонун лойиҳаси қабул қилинди

ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Олий Мажлис Қонунчилик палатасида экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси иккинчи ўқишда қабул қилинди ва белгиланган тартибда Сенатга юборилди. Бу ҳақда қуйи палата матбуот хизмати хабар берди.Қонунга кўра, табиатга зарар етказадиган қатор ҳуқуқбузарликлар учун юридик шахсларга молиявий жарималар қўлланади. Жумладан:Қонун лойиҳасида саноат ва бошқа чиқиндиларни тўплаш, ташиш, сақлаш, утилизация қилиш ва қайта ишлаш жараёнларида экологик талабларга риоя этмаслик учун ҳам молиявий санкциялар жорий этилиши назарда тутилган.
ўзбекистон
ўзбекистон, экология, жарима, дарахт кесиш, чиқинди ёқиш, ҳаво ифлосланиши, сув ифлосланиши, қонунчилик палатаси
ўзбекистон, экология, жарима, дарахт кесиш, чиқинди ёқиш, ҳаво ифлосланиши, сув ифлосланиши, қонунчилик палатаси
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Олий Мажлис Қонунчилик палатасида экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасига ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси иккинчи ўқишда қабул қилинди ва белгиланган тартибда Сенатга юборилди. Бу ҳақда қуйи палата матбуот хизмати хабар берди
.
Қонунга кўра, табиатга зарар етказадиган қатор ҳуқуқбузарликлар учун юридик шахсларга молиявий жарималар қўлланади. Жумладан:
дарё ўзанларидан норуда материалларни ноқонуний қазиб олиш;
дарахт ва буталарни ноқонуний кесиш;
атмосферага меъёрдан ортиқ зарарли моддалар чиқариш;
қурилиш майдонларида чанг ва қум тарқалишини бартараф этмаслик;
рухсат этилмаган жойларда чиқиндиларни ёқиш.
Шунингдек, иссиқхоналар, ишлаб чиқариш бинолари ва ёндириш ускуналарида шиналар, битум, мазут, плёнка, резина ва шунга ўхшаш зарарли чиқиндиларни ёқиш ҳам маъмурий жавобгарликка сабаб бўлади.
Қонун лойиҳасида саноат ва бошқа чиқиндиларни тўплаш, ташиш, сақлаш, утилизация қилиш ва қайта ишлаш жараёнларида экологик талабларга риоя этмаслик учун ҳам молиявий санкциялар жорий этилиши назарда тутилган.