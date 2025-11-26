https://sputniknews.uz/20251126/tashkent-korxona-faoliyat-toxtatilish-53759157.html
Тошкент вилоятида полиэтилен ёқиб, экологияга зарар етказган корхона фаолияти тўхтатилди
Тошкент вилоятида полиэтилен ёқиб, экологияга зарар етказган корхона фаолияти тўхтатилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти Ниёзбошидаги айрим корхоналарда полиэтилен ёқилиб, атмосферага зарарли моддалар тарқатилгани аниқланди. Экология, прокуратура ва ИИВ рейдлари давомида корхоналар фаолияти тўхтатилди, дейилади хабарда.
2025-11-26T18:25+0500
2025-11-26T18:25+0500
2025-11-26T18:25+0500
экология
жамият
тошкент вилояти
корхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53758984_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_201083be7b7ed53afe79f6ceacd3fcf2.jpg
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik. Тошкент вилояти Ниёзбоши қишлоғидаги айрим хусусий корхоналарда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш жараёнида полиэтилен моддалар ёқилгани аниқланиб, ишчи гуруҳ томонидан уларнинг фаолияти вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълумотга кўра, мазкур ҳолат экология, прокуратура ва ички ишлар органлари томонидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳудудларида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш мақсадида ўтказилган тунги назорат ва рейд тадбирлари вақтида аниқланган.
https://sputniknews.uz/20251124/zarar-tashlama-korxonalar-yopilish-53693071.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53758984_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_a3533f9c8214b53d3a81fc6f339c5202.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент вилояти, ниёзбоши, экологик рейд, полиэтилен ёқиш, атмосфера ҳавоси, корхона фаолияти тўхтатилди, экология вазирлиги, экологик назорат, тошкент рейдлари, экологик қонунбузарлик
тошкент вилояти, ниёзбоши, экологик рейд, полиэтилен ёқиш, атмосфера ҳавоси, корхона фаолияти тўхтатилди, экология вазирлиги, экологик назорат, тошкент рейдлари, экологик қонунбузарлик
Тошкент вилоятида полиэтилен ёқиб, экологияга зарар етказган корхона фаолияти тўхтатилди
Тошкент вилоятида қурилиш материаллари ишлаб чиқариш жараёнида полиэтилен ёқилгани аниқланди. Корхоналар фаолияти рейдлар чоғида тўхтатилди.
ТОШКЕНТ, 26 ноя – Sputnik.
Тошкент вилояти Ниёзбоши қишлоғидаги айрим хусусий корхоналарда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш жараёнида полиэтилен моддалар ёқилгани аниқланиб, ишчи гуруҳ томонидан уларнинг фаолияти вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълумотга кўра, мазкур ҳолат экология, прокуратура ва ички ишлар органлари томонидан Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳудудларида атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш мақсадида ўтказилган тунги назорат ва рейд тадбирлари вақтида аниқланган.
"Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишда фуқароларнинг фаол иштироки учун миннатдорчилик билдирамиз ва жамоатчилик назоратини кучайтиришда ҳамкорликка чақирамиз", — дейилади хабарда.