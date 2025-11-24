1 декабргача зарарли ташламаларни камайтирмаган корхоналар вақтинча ёпилиши мумкин

https://sputniknews.uz/20251124/zarar-tashlama-korxonalar-yopilish-53693071.html
Ўзбекистонда саноат корхоналарига 1 декабргача зарарли ташламаларни 2 бараварга камайтириш талаб этилди. Бажарилмаса, фаолият вақтинча тўхтатилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда саноат корхоналарига 1 декабргача атмосферага чиқариладиган зарарли ташламаларни 2 бараварга камайтириш топширилди. Бу ҳақда Экология ва Иқлим ўзгариши миллий қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Хабарда айтилишича, атмосфера ҳавоси ифлосланишини камайтириш мақсадида I тоифа корхоналари 2026 йил 1 январгача, II тоифа корхоналари эса 1 июлгача қуйидагиларни амалга ошириши шарт:Шунингдек, экологик талабларни бажармаган корхоналарга маъмурий чоралар қўлланилиши, ҳаво ифлосланишига сабаб бўлган ҳолларда эса Жиноят кодексига мувофиқ жиноий жавобгарликка тортилиши мумкинлиги огоҳлантирилди.
Хабарда айтилишича, атмосфера ҳавоси ифлосланишини камайтириш мақсадида I тоифа корхоналари 2026 йил 1 январгача, II тоифа корхоналари эса 1 июлгача қуйидагиларни амалга ошириши шарт:
зарарли ташламаларни назорат қилувчи автоматик мониторинг станцияларини ўрнатиш ва экология органлари билан интеграция қилиш;
самарали чанг-газ тозалаш ускуналари ҳамда сув тозалаш иншоотларини ўрнатиш ёки модернизация қилиш;
санитар ҳимоя зоналарини автоматик кузатув постлари билан жиҳозлаш.
Таъкидланишича, ушбу мажбуриятни бажармаган ва 1 декабрга қадар ташламаларни 2 баравар камайтирмаган корхоналар фаолияти “Экологик назорат тўғрисида”ги қонунга асосан Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси қарори билан 10 иш кунидан ортиқ бўлмаган муддатга тўхтатилади ёки белгиланган тартибда тугатилади.
Шунингдек, экологик талабларни бажармаган корхоналарга маъмурий чоралар қўлланилиши, ҳаво ифлосланишига сабаб бўлган ҳолларда эса Жиноят кодексига мувофиқ жиноий жавобгарликка тортилиши мумкинлиги огоҳлантирилди.