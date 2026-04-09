ЕОИИ 30 июнгача айрим сабзавотлар импортини бождан озод қилди
ЕОИИ 30 июнгача айрим сабзавотлар импортини бождан озод қилди
ЕОИИ 2026 йил 30 июнгача айрим сабзавотлар импортини бождан озод қилди. Россия учун бақлажон ва ширин қалампир, Қозоғистон учун картошка ва пиёз, Қирғизистон учун помидор ҳамда бошқа маҳсулотлар бўйича квоталар белгиланди.
2026-04-09T17:35+0500
2026-04-09T17:35+0500
2026-04-09T17:35+0500
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши 2026 йил 30 июнгача айрим сабзавотларни иттифоқ мамлакатларига божсиз олиб киришга рухсат берди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Қарордан кўзланган мақсад — ички бозорда таклифни кўпайтириш ва нархларни кескин қимматлашувдан сақлаш. ЕИК савдо вазири Андрей Слепнев ҳам мавсумлар оралиғида маҳаллий захиралар тугаб, сабзавот нархлари одатда сезиларли ўзгаришини айтди.Энг катта квоталардан бири Россияга берилди: у 6,6 минг тоннагача бақлажон ва 27 минг тоннагача ширин қалампирни божсиз импорт қилиши мумкин.Имтиёзлар бошқа сабзавотларни ҳам қамраб олди.Қирғизистонга, шунингдек, 400 тоннагача бодринг ва 2026 йил 31 майгача 5 минг тоннагача помидорни божсиз олиб киришга рухсат этилди.Имтиёз фақат чакана савдода сотиш учун мўлжалланган маҳсулотларга берилади.
еоии, еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, божсиз импорт, сабзавотлар, бақлажон, ширин қалампир, картошка, пиёз, қозоғистон, россия, қирғизистон, андрей слепнев
ЕОИИ 30 июнгача айрим сабзавотлар импортини бождан озод қилди
Комиссия бу қарорни мавсумлар оралиғида нархлар кескин ўзгаришини юмшатиш учун қабул қилди. Бу эса ЕОИИга сабзавот етказиб бериш учун қўшимча имконият ва манфаатли шароит яратади
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши 2026 йил 30 июнгача айрим сабзавотларни иттифоқ мамлакатларига божсиз олиб киришга рухсат берди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Қарордан кўзланган мақсад — ички бозорда таклифни кўпайтириш ва нархларни кескин қимматлашувдан сақлаш. ЕИК савдо вазири Андрей Слепнев ҳам мавсумлар оралиғида маҳаллий захиралар тугаб, сабзавот нархлари одатда сезиларли ўзгаришини айтди.
Энг катта квоталардан бири Россияга берилди: у 6,6 минг тоннагача бақлажон ва 27 минг тоннагача ширин қалампирни божсиз импорт қилиши мумкин.
Беларусь ва Қирғизистонга ҳам шу маҳсулотлар бўйича имтиёзлар ажратилди: ҳар иккиси 200 тоннагача бақлажон олиб кириши мумкин, қалампир учун эса Беларусь 5,2 минг тоннагача, Қирғизистон 2 минг тоннагача квота олди.
Имтиёзлар бошқа сабзавотларни ҳам қамраб олди.
Қозоғистонга 100 минг тоннагача картошка, 100 минг тоннагача пиёз, 35 минг тоннагача оқ бошли карам ва 30 минг тоннагача сабзи божсиз олиб киришга рухсат берилди.
Арманистон 5 минг тоннагача пиёз импорт қилиши мумкин.
Беларусь учун 600 тонна, Қирғизистон учун 500 тонна гулкарам ва брокколи квотаси белгиланди.
Қирғизистонга, шунингдек, 400 тоннагача бодринг ва 2026 йил 31 майгача 5 минг тоннагача помидорни божсиз олиб киришга рухсат этилди.
Имтиёз фақат чакана савдода сотиш учун мўлжалланган маҳсулотларга берилади.