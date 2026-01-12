Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260112/eaeu-xorij-internet-dokon-boj-54753998.html
ЕОИИда хорижий интернет-дўкондан товарларни божсиз сотиб олиш учун лимит белгиланди
ЕОИИда хорижий интернет-дўкондан товарларни божсиз сотиб олиш учун лимит белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси хорижий маркетплейслардан харид қилинган товарларни олиб кириш қоидаларини белгилади. Божсиз чегара 200 евро этиб белгиланди, айрим товарларга чекловлар жорий этилди.
2026-01-12T16:08+0500
2026-01-12T16:08+0500
ўзбекистон ва еоии
еик
еоии
электрон савдо
божхона божи
ққс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52260527_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_9f49ceeed60c03c0608ad8e198702097.jpg
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши жисмоний шахслар томонидан хорижий маркетплейсларда сотиб олинадиган электрон тижорат товарларини олиб кириш шартлари ва қоидаларини белгиловчи бир қатор қарорлар қабул қилди.Хусусан, божсиз олиб кириш чегараси кейинчалик қайта кўриб чиқиш имконияти билан 200 евро этиб белгиланди. Агар ушбу қийматдан ошиб кетса, миллий миқёсда белгиланган ҚҚС ставкаларидан 5% ортиқ, бироқ ҳар бир килограмм учун 1 евродан кам бўлмаган миқдорда бутун харид қийматидан божхона божи ундирилади. Айрим турдаги товарлар, масалан, автомобиллар учун божхона божларининг алоҳида ставкалари белгиланган. Рўйхат Иттифоқнинг амалдаги қоидаларига мувофиқ шахсий фойдаланиш учун мўлжалланган айрим товарларга (солярийлар, ички ёнув двигателлари, тиббий мебель, ўйин автоматлари), олиб кириш ёки чиқариш учун махсус рухсат талаб этиладиган товарларга (қурол-яроғ, ўқ-дорилар, қазилма ҳайвонлар суяклари, хавфли чиқиндилар), шунингдек алкоголли ичимликлар, тамаки маҳсулотлари, нақд пул, ҳаво ва сув кемалари ҳамда айрим транспорт воситалари ва уларнинг шассиларига тегишли харидларга тааллуқли.Янги тартиб 1 июлдан жорий этилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20251203/wildberries-ozbek-tovarlar-53914418.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52260527_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_62dce4fb4d93d870e19b8a348ef18d8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
евроосиё иқтисодий комиссияси, электрон тижорат, хорижий маркетплейслар, божсиз олиб кириш, 200 евро, божхона божи, ққс, товарларни олиб кириш қоидалари, жисмоний шахслар, интернет харидлар, еоии божхона кодекси, 2026 йил 1 июль
евроосиё иқтисодий комиссияси, электрон тижорат, хорижий маркетплейслар, божсиз олиб кириш, 200 евро, божхона божи, ққс, товарларни олиб кириш қоидалари, жисмоний шахслар, интернет харидлар, еоии божхона кодекси, 2026 йил 1 июль

ЕОИИда хорижий интернет-дўкондан товарларни божсиз сотиб олиш учун лимит белгиланди

16:08 12.01.2026
© Getty Images / Thomas BarwickМаркетплейс
Маркетплейс - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Thomas Barwick
Oбуна бўлиш
Янги қарорга кўра, интернет орқали хориждан харид қилинган товарларни олиб киришда божхона тўловлари ва чекловлар аниқ белгиланмоқда
ТОШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси кенгаши жисмоний шахслар томонидан хорижий маркетплейсларда сотиб олинадиган электрон тижорат товарларини олиб кириш шартлари ва қоидаларини белгиловчи бир қатор қарорлар қабул қилди.
Хусусан, божсиз олиб кириш чегараси кейинчалик қайта кўриб чиқиш имконияти билан 200 евро этиб белгиланди. Агар ушбу қийматдан ошиб кетса, миллий миқёсда белгиланган ҚҚС ставкаларидан 5% ортиқ, бироқ ҳар бир килограмм учун 1 евродан кам бўлмаган миқдорда бутун харид қийматидан божхона божи ундирилади. Айрим турдаги товарлар, масалан, автомобиллар учун божхона божларининг алоҳида ставкалари белгиланган.
Бундан ташқари, Евроосиё иқтисодий иттифоқи Божхона кодексига (ЕОИИ БК) тузатишларда назарда тутилган электрон тижоратнинг ихтисослаштирилган декларациясини қўллаш қисмида соддалаштирилмаган ҳолда декларацияланадиган товарлар рўйхати тасдиқланди.
Рўйхат Иттифоқнинг амалдаги қоидаларига мувофиқ шахсий фойдаланиш учун мўлжалланган айрим товарларга (солярийлар, ички ёнув двигателлари, тиббий мебель, ўйин автоматлари), олиб кириш ёки чиқариш учун махсус рухсат талаб этиладиган товарларга (қурол-яроғ, ўқ-дорилар, қазилма ҳайвонлар суяклари, хавфли чиқиндилар), шунингдек алкоголли ичимликлар, тамаки маҳсулотлари, нақд пул, ҳаво ва сув кемалари ҳамда айрим транспорт воситалари ва уларнинг шассиларига тегишли харидларга тааллуқли.
Янги тартиб 1 июлдан жорий этилиши режалаштирилган.
26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2025
Мантуров: 2024 йилда "Wildberries"да 605 млн долларлик ўзбек товарлари сотилган
3 Декабр 2025, 15:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0