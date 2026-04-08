Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украинадан Welt видеорепортажи: “Фронтда ҳалок бўлганларни дафн қилишга улгуришмаяпти”
Германиянинг Welt нашри мухбири Штеффен Шварцкопф Львов чеккасидаги ҳарбий қабристондан тайёрлаган видеорепортажида Украина уруши қандай оғир қурбонлар эвазига давом этаётганига эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Германиянинг Welt нашри мухбири Штеффен Шварцкопф Львов чеккасидаги қабристондан тайёрлаган видеорепортажида у ерда ҳалок бўлган украин ҳарбийлари дафн этилаётган ҳудудлар тобора кенгайиб бораётганини таъкидлади.Шварцкопфнинг айтишича, қабристон ҳудудини кенгайтириш учун унинг ёнидаги автотураргоҳни бузишга тўғри келган.
украина, львов, личаков қабристони, welt, штеффен шварцкопф, сергей лавров, андрей белоусов, украина қуролли кучлари
18:44 08.04.2026
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.04.2026
Welt мухбири Львовдаги ҳарбий қабристондан тайёрлаган репортажида у ерда ҳалок бўлганларни дафн қилишга улгурилмаётгани ва қабристонда жой танқислиги юзага келганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Германиянинг Welt нашри мухбири Штеффен Шварцкопф Львов чеккасидаги қабристондан тайёрлаган видеорепортажида у ерда ҳалок бўлган украин ҳарбийлари дафн этилаётган ҳудудлар тобора кенгайиб бораётганини таъкидлади.
“Биз ҳозир Львов чеккасидаги аскарлар қабристонидамиз. Қизиғи шундаки, айнан шундай жойлар Украина ҳозир қандай қонли нарх тўлаётганини кўрсатади. Қабристоннинг ўзида ҳалок бўлганларнинг барчаси учун жой қолмаган”, — деди журналист.
Шварцкопфнинг айтишича, қабристон ҳудудини кенгайтириш учун унинг ёнидаги автотураргоҳни бузишга тўғри келган.
“Бу ерда фронтда ҳалок бўлганларни дафн қилишга улгуришмаяпти”, — дея хулоса қилди у.

Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров 2025 йил 11 декабрь куни Украина бўйича элчихоналар давра суҳбатида Украина қуролли кучларининг йўқотишлари, “кўплаб мустақил баҳоларга кўра”, аллақачон 1 миллиондан ошганини айтган.

Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов эса ўша ойда Мудофаа вазирлиги ҳайъати кенгайтирилган йиғилишида 2025 йилнинг ўзида Украина армияси қарийб 500 минг ҳарбийни йўқотганини билдирган.

