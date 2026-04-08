https://sputniknews.uz/20260408/toshkentda-transport-va-xavfsizlik-boyicha-ikki-yirik-korgazma-ochildi-56765142.html
Тошкентда транспорт ва хавфсизлик бўйича иккита йирик кўргазма очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда “Ўзэкспомарказ”да UzTechTransExpo-2026 ва UzSecureExpo-2026 кўргазмалари очилди. Майдонда транспорт, махсус техника, IT-хавфсизлик, ёнғиндан ҳимоя ва экологик назорат соҳасидаги ечимлар намойиш этилмоқда.
2026-04-08T09:58+0500
ўзбекистон
жамият
кўргазма
транспорт
хавфсизлик
ахборот технологиялари (it)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/07/56757574_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_e0bcca53650576565c8ae725214d0caf.jpg
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Тошкентда бир вақтнинг ўзида транспорт ва хавфсизлик соҳаларига бағишланган иккита тармоқ кўргазмаси иш бошлади, дея хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.“Ўзэкспомарказ” марказий павильонида 17-халқаро UzTechTransExpo-2026 кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Унда қурилиш ва коммунал техникаси, тижорат транспорти, қишлоқ хўжалиги машиналари, кранлар, омборхона ускуналари ҳамда бетон ишлаб чиқариш линиялари намойиш этилган.Шу билан бирга, хавфсизлик технологияларига бағишланган UzSecureExpo-2026 кўргазмаси ҳам очилди. Унда меҳнатни муҳофаза қилиш, ёнғин хавфсизлиги, АТ-хавфсизлик ва экологик назорат йўналишларидаги ишланмалар тақдим этилмоқда.Ташриф буюрувчилар бу ерда нафақат соҳадаги янгиликлар билан танишиши, балки ишлаб чиқарувчилар ва ҳамкорлар билан технологияларни жорий этиш масалаларини ҳам муҳокама қилиши мумкин. Бунинг учун ишбилармонлик музокаралари ўтказиладиган махсус зоналар ташкил этилган.Кўргазмалар ҳар куни соат 10:00 дан 18:00 гача ишлайди ва 9 апрелга қадар давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/07/56757574_150:0:1107:718_1920x0_80_0_0_5b7476916796dc17272e8aaa97938d4b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, ўзэкспомарказ, uztechtransexpo-2026, uzsecureexpo-2026, транспорт кўргазмаси, хавфсизлик кўргазмаси, махсус техника, it-хавфсизлик, ёнғин хавфсизлиги, экологик назорат
09:58 08.04.2026 (янгиланди: 10:23 08.04.2026)
