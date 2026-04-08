Олтин-валюта захиралари йил бошидан 4 фоизга ошди, мартга нисбатан эса пасайди
2026 йил январь–март ойларида Ўзбекистоннинг ялпи олтин-валюта захиралари 68,99 млрд долларга етди. Захиралар ўсиши асосан монетар олтин ҳисобига таъминланди.
ўзбекистон, марказий банк, олтин-валюта захиралари, халқаро захиралар, монетар олтин, валюта активлари, троя унцияси, тонна, доллар
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Ўзбекистоннинг ялпи олтин-валюта захиралари 2026 йилнинг январь-март ойларида ўтган йил декабрь ойига нисбатан 4 фоизга ошиб, 68,99 млрд долларни ташкил этди. Бу ҳақда Марказий банкнинг расмий маълумотларида келтирилган.
Марказий банк маълумотларига кўра, захиралар таркибида асосий улушни монетар олтин ташкил этган. Унинг қиймати уч ой ичида 10,4 фоизга ошиб, 60,85 млрд долларга етган. Айни пайтда хорижий валютадаги активлар 1,4 баробарга камайиб, 7,57 млрд долларни ташкил этган.
Шу билан бирга, монетар олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам ошган. Хусусан, уч ой давомида бу кўрсаткич 12,6 млн троя унциясидан 13,4 млн троя унциясига (тахминан 392 тоннадан 417 тоннагача) етган.
Шу жиҳатдан қаралганда, захиралар ўсиши асосан валюта активлари эмас, айнан олтин ҳиссасига таъминлангани кўринади. Ҳисоб-китобларга кўра, апрель бошига келиб Ўзбекистон захираларининг қарийб 88,2 фоизи монетар олтин ҳиссасига тўғри келган.
Шу билан бирга, йил бошида захиралар ўсиб борган: 1 февраль ҳолатига 75,08 млрд доллар, 1 март ҳолатига 77,08 млрд доллар бўлган. Бироқ 1 апрель ҳолатига келиб бу кўрсаткич 68,99 млрд долларга тушди.
Золото_в_международных_резервах_Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.03.2026
Нарх ва ҳажм ўсиши: Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор
10 Март, 16:12
