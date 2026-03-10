https://sputniknews.uz/20260310/uzbekistan-xalqaro-zaxira-oltin-56204182.html
Нарх ва ҳажм ўсиши: Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 1 март ҳолатига кўра 77,09 млрд долларга етди. Февраль ойида захиралар 2 млрд долларга ошди, бунда асосий ҳисса олтин нархи ва ҳажми ўсишига тўғри келди.
Февралда Ўзбекистон халқаро захиралари 2,0 млрд долларга ошди. Бу ўсишнинг 1,4 миллиард доллари олтин нархининг ой давомида 5063 доллардан 5174 долларгача қимматлаши ҳисобига тўғри келди.
Ўзбекистоннинг халқаро захиралари 1 март ҳолатига кўра 77,09 миллиард долларга етди. Бу 1 февралга нисбатан қарийб 2 миллиард долларга кўп, деб хабар қилди республика Марказий банки.
Марказий банк маълумотларига кўра, захиралар таркибидаги олтин қиймати 64,98 миллиард доллардан 67,67 миллиард долларга ошган. Олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам кўпайиб, 12,8 миллион трой унциядан 13,1 миллион трой унцияга етган.
Ҳозирда умумий халқаро захираларнинг қарийб 87,8 фоизини олтин ташкил этмоқда. Қолган қисми эса хорижий валюта захиралари ва бошқа резерв активлар ҳиссасига тўғри келади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон февраль ойида энг кўп олтин харид қилган давлатлар орасида иккинчи ўринни эгаллаган эди
.
