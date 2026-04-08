https://sputniknews.uz/20260408/europe-ukraine-mojaro-shart-sharoitlar-hissa-56774679.html
Вэнс: Европа Украина можаросига олиб келган шарт-шароитларга ўзи ҳисса қўшган
Sputnik Ўзбекистон
Будапештдаги матбуот анжуманида АҚШ вице-президенти Жей Ди Венс Европа Украина можаросига олиб келган шарт-шароитларни ўзи яратганини айтди. У инқироз илдизларини энергетика сиёсати билан боғлади.
2026-04-08T12:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
жей вэнс
виктор орбан
европа иттифоқи
венгрия
дунёда
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56773413_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_b812a94cbee26ddce38190f9f5eb6a80.jpg
венгрия
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56773413_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_80fdcaddfc75f6c514bf1414cc6a0fb7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш, жей ди венс, европа, украина можароси, венгрия, виктор орбан, будапешт, еи, энергетика сиёсати, россия, киев
12:21 08.04.2026 (янгиланди: 12:26 08.04.2026)
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс Будапештда Европа Украина можаросининг илдизларига ўзи ҳам ҳисса қўшганини айтди ва инқирозга музокаралар орқали ечим излаш зарурлигини таъкидлади. Бу ҳақда у Будапештда Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан ўтказилган қўшма матбуот анжуманида маълум қилди
.
“Бу можаронинг уруғлари жанговар ҳаракатлар бошланишидан анча олдин экилган”, — деди Вэнс.
Унинг сўзларига кўра, инқироз илдизларидан бири Европа энергетика сиёсати бўлган.
"Европа етакчилари ўзига хос энергетика иқтисодиётига чуқур шўнғишга қарор қилиб, амалда ўзларини Шарқдан келадиган нефть ва табиий газдан узиб қўйишганида. Бу ўшанда ҳам катта хато эди, ҳозир ҳам катта хато экани аниқ", - деди АҚШ вице-президенти.
У Украина бўйича можарони ҳарбий йўл эмас, балки музокаралар орқали ечим излаш зарурлигини айтди. У Виктор Орбанни “тинчликка эришиш учун украинлар ва русларга нима кераклигини тушунишга ёрдам бераётган” сиёсатчи сифатида таърифлади.
Вэнс, шунингдек, Украина махсус хизматлари АҚШ ва Венгрия сайловларига таъсир ўтказишга урингани ҳақида маълумотлар мавжудлигини айтди.
Орбан ҳам ЕИ Украина бўйича стратегиясини танқид қилди. Унинг фикрича, бу ёндашув ўзини оқламади ва натижада Россия янада кучлироқ ҳолатга келиб қолди. Венгрия ҳукумати аввал ҳам Украинага молиявий ёрдам масаласида Брюссель билан кескин тортишиб келган: март ойида Будапешт Киев учун ажратилиши керак бўлган 90 миллиард евроли кредит берилишини тўсиб қўйган эди.
Бу масала Киев учун айниқса муҳим ҳисобланади. Украина 2026 йилда ташқи молиялаштиришга жуда қаттиқ муҳтож бўлиб турибди, Венгриянинг позицияси эса бюджет босимини янада кучайтирган.