https://sputniknews.uz/20251122/vens-rossiya-kiev-53672501.html
Вэнс: Россияга қарши санкциялар Киевга ғалаба қозонишга ёрдам беради деб ўйлаш хомхаёл
Вэнс: Россияга қарши санкциялар Киевга ғалаба қозонишга ёрдам беради деб ўйлаш хомхаёл
Sputnik Ўзбекистон
Украинага ҳарбий ёрдамни кўпайтириш ва Россияга қарши санкцияларни кучайтириш Киевга можарода ғалаба қозонишга ёрдам бериши ҳақидаги тасаввурлар хомхаёлдир. Бу ҳақда АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс маълум қилди.
2025-11-22T18:11+0500
2025-11-22T18:11+0500
2025-11-22T18:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
жей вэнс
россия
украина
ақш
санкциялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53672765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8fea817b86bf883791bb65879b1de715.jpg
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Украинага ҳарбий ёрдамни кўпайтириш ва Россияга қарши санкцияларни кучайтириш Киевга можарода ғалаба қозонишга ёрдам бериши ҳақидаги тасаввурлар хомхаёлдир. Бу ҳақда АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс маълум қилди.Вэнснинг сўзларига кўра, Оқ уй маъмурияти устида ишлаётган бу тинчлик режасининг ҳар қандай танқиди уни нотўғри тушуниш ёки жойлардаги муҳим воқеликни бузиб кўрсатиш билан боғлиқ.АҚШ вице-президенти можарони тартибга солишга оид ҳар қандай таклифлар “Россия учун ҳам, Украина учун ҳам мақбул бўлиши керак”.
https://sputniknews.uz/20251122/tramp-rossiya-putin-53669480.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/16/53672765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5c594682fbc9d7fada8a55f4531faf3a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, жей вэнс, россия, украина, ақш, санкциялар
дунёда, дунё янгиликлари, жей вэнс, россия, украина, ақш, санкциялар
Вэнс: Россияга қарши санкциялар Киевга ғалаба қозонишга ёрдам беради деб ўйлаш хомхаёл
АҚШ вице-президентининг сўзларига кўра, можарони санкциялар эмас, балки ақлли кишилар ҳал этиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Украинага ҳарбий ёрдамни кўпайтириш ва Россияга қарши санкцияларни кучайтириш Киевга можарода ғалаба қозонишга ёрдам бериши ҳақидаги тасаввурлар хомхаёлдир. Бу ҳақда АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс маълум қилди.
“Агар биз кўпроқ пуд берсак, кўпроқ қурол-яроғ берсак ёки кўпроқ санкциялар киритсак, ғалаба қўлда бўлади деган хомхаёл бор. Хомхаёллар оламида яшаётган муваффақиятсизликка учраган дипломатлар ёки сиёсатчилар тинчликка эриша олмайди. Буни реал дунёда яшаётган ақлли инсонлар бажариши мумкин”, - дея ёзди у X ижтимоий тармоғида Украина бўйича Американинг янги тинчлик режасини назарда тутиб.
Вэнснинг сўзларига кўра, Оқ уй маъмурияти устида ишлаётган бу тинчлик режасининг ҳар қандай танқиди уни нотўғри тушуниш ёки жойлардаги муҳим воқеликни бузиб кўрсатиш билан боғлиқ.
АҚШ вице-президенти можарони тартибга солишга оид ҳар қандай таклифлар “Россия учун ҳам, Украина учун ҳам мақбул бўлиши керак”.