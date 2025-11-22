Трамп режаси, Россия армияси зафарлари: Путин Хавфсизлик кенгаши йиғилишида нималар деди

https://sputniknews.uz/20251122/tramp-rossiya-putin-53669480.html
АҚШнинг тинчлик режаси: Мазмуни Ғарб оммавий ахборот воситаларига маълум бўлган режага кўра, АҚШ ва бошқа давлатлар Россиянинг Қрим, Донбасс ва Украина воз кечишига тўғри келадиган бўлган бошқа ҳудудлар устидан суверенитетини тан олишлари керак. Бунинг эвазига Киев Америка ва Европа хавфсизлик кафолатларини олади. Украина қўшинлари олиб чиқиладиган ҳудудларда қуролсизлантирилган ҳудуд ташкил этилиши режалаштирилган. Киев НАТОга аъзо бўлишдан воз кечиши керак.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Хавфсизлик кенгашининг доимий аъзолари билан йиғилишда АҚШнинг Украинага оид тинчлик режаси борасида фикр билдирди.Путиннинг сўзларига кўра, Москвада бу режа бор, лекин уни Москва билан батафсил муҳокама қилмаган.Улар жанг майдонида нималар бўлаётганини тушунмаслик нималарга олиб келишини англашмаяпти, дея таъкидлади Путин.Россия президентининг қайд этишича, қурол ёрдамида махсус ҳарбий операция мақсадларига эришишга олиб бораётган фронтдаги вазият Россияни қаноатлантиради. Шу билан бирга, Москва муаммоларни ҳал этиш учун музокараларга тайёр.Россия раҳбарининг бошқа баёнотлари:АҚШнинг тинчлик режасиМазмуни Ғарб оммавий ахборот воситаларига маълум бўлган режага кўра, АҚШ ва бошқа давлатлар Россиянинг Қрим, Донбасс ва Украина воз кечишига тўғри келадиган бўлган бошқа ҳудудлар устидан суверенитетини тан олишлари керак.Бунинг эвазига Киев Америка ва Европа хавфсизлик кафолатларини олади. Украина қўшинлари олиб чиқиладиган ҳудудларда қуролсизлантирилган ҳудуд ташкил этилиши режалаштирилган. Киев НАТОга аъзо бўлишдан воз кечиши керак.“Axios” порталининг америкалик амалдорга таяниб ёзишича, Херсон ва Запорожье вилоятларидаги томонлар можаросининг туташ чизиқлари музлатилади.Украина армияси сезиларли даражада қисқартирилади ва узоқ масофали қуроллардан маҳрум бўлади. Мамлакат ҳудудида чет эл қўшинларини жойлаштириш тақиқланади ва рус тили давлатга айланиши керак.“Bloomberg” хабарига кўра, АҚШнинг янги режаси Россияга нисбатан санкцияларни бекор қилишни ҳам назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Хавфсизлик кенгашининг доимий аъзолари билан йиғилишда АҚШнинг Украинага оид тинчлик режаси борасида фикр билдирди.
“Ўйлайманки, у якуний тинчлик асосий бўлиши мумкин”, - деди Россия етакчиси.
Путиннинг сўзларига кўра, Москвада бу режа бор, лекин уни Москва билан батафсил муҳокама қилмаган.
“Сабаб, ўйлайманки, ўша-ўша. АҚШ маъмурияти ҳалигача Украина томонининг розилигини ололмаяпти. Украина қарши. Эҳтимол, Украина ва унинг европалик иттифоқчилари ҳозиргача хомхаёлларга чўмиб, жанг майдонида Россияни стратегик мағлуб этишни орзу қилишади”, - деди Россия раҳбари.
Улар жанг майдонида нималар бўлаётганини тушунмаслик нималарга олиб келишини англашмаяпти, дея таъкидлади Путин.
Россия президентининг қайд этишича, қурол ёрдамида махсус ҳарбий операция мақсадларига эришишга олиб бораётган фронтдаги вазият Россияни қаноатлантиради. Шу билан бирга, Москва муаммоларни ҳал этиш учун музокараларга тайёр.
“Агар Киев президент Трапмнинг таклифларини муҳокама қилишни хоҳламаса ва уни рад этса, унда улар ҳам, европалик уруш қўзғовчилар ҳам Купянскда рўй берган воқеалар фронтнинг бошқа асосий қисмларида ҳам муқаррар такрорлариниши тушунишлари шарт”, - деди Путин.
Россия раҳбарининг бошқа баёнотлари:
Россия Аляскадаги учрашув давомида, қийинчиликларга қарамай, Москва Америка томонининг тинчлик таклифларига рози бўлган.
Анкориждаги музокаралардан кейин Украина Трамп таклиф қилган режадан бош тортгани сабаб АҚШ танаффус қилди.
28 та банддан иборат Америка режасининг янги таҳрири музокаралар жараёни тўхтаб қолгани сабаб пайдо бўлган.
Россиянинг ҳамма дўстлари ва шериклари Москва ва Вашингтоннинг Украина бўйича эҳтимолий келишувларини қўллаб-
қувватлади.
Мазмуни Ғарб оммавий ахборот воситаларига маълум бўлган режага кўра, АҚШ ва бошқа давлатлар Россиянинг Қрим, Донбасс ва Украина воз кечишига тўғри келадиган бўлган бошқа ҳудудлар устидан суверенитетини тан олишлари керак.
Бунинг эвазига Киев Америка ва Европа хавфсизлик кафолатларини олади. Украина қўшинлари олиб чиқиладиган ҳудудларда қуролсизлантирилган ҳудуд ташкил этилиши режалаштирилган. Киев НАТОга аъзо бўлишдан воз кечиши керак.
“Axios” порталининг америкалик амалдорга таяниб ёзишича, Херсон ва Запорожье вилоятларидаги томонлар можаросининг туташ чизиқлари музлатилади.
Украина армияси сезиларли даражада қисқартирилади ва узоқ масофали қуроллардан маҳрум бўлади. Мамлакат ҳудудида чет эл қўшинларини жойлаштириш тақиқланади ва рус тили давлатга айланиши керак.
“Bloomberg” хабарига кўра, АҚШнинг янги режаси Россияга нисбатан санкцияларни бекор қилишни ҳам назарда тутади.