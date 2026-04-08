Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260408/eaeu-yuk-tashuvchi-ruxsatnoma-engillashish-56781980.html
ЕОИИда оғир ва йирик юк ташувчилар учун рухсатнома олиш тартиби енгиллашиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ЕОИИда оғир ва йирик габаритли юк ташувчилар учун махсус рухсатнома бериш тартибини уйғунлаштириш бўйича ёндашувларни маъқуллади. Бундай рухсатномалар 24 соат, 10 иш куни ёки фавқулодда ҳолатда 3 соат ичида берилиши мумкин.
2026-04-08T17:04+0500
2026-04-08T17:04+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
транспорт
юк
автомобил
автомобиль йўли
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/14/20162198_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee7437d70ae7fceb3113a87e5fcc6037.jpg
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудидаги евроосиё транспорт йўлаклари ва йўналишларида ҳаракатланувчи оғир вазнли ёки йирик габаритли транспорт воситалари учун махсус рухсатнома бериш тартибини уйғунлаштириш бўйича умумий ёндашувларни маъқуллади.
https://sputniknews.uz/20260312/eaeu-xavf-yuk-ruxsatnoma-tezlashtirish-56248014.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/14/20162198_596:138:3037:1968_1920x0_80_0_0_c2e40c92dd855f5b161e179b01c43551.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, оғир юк, йирик габаритли юк, махсус рухсатнома, халқаро автомобиль ташувлари, арзибек кожошев, транспорт йўлаклари

17:04 08.04.2026
© Sputnik / Илья Наймушин
Грузовой автомобиль движется по федеральной трассе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.04.2026
© Sputnik / Илья Наймушин
Oбуна бўлиш
ЕОИИда оғир ва йирик габаритли юк ташувчилар учун махсус рухсатнома бериш тартибида ягона қоидалар жорий этиш таклиф этилди.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудидаги евроосиё транспорт йўлаклари ва йўналишларида ҳаракатланувчи оғир вазнли ёки йирик габаритли транспорт воситалари учун махсус рухсатнома бериш тартибини уйғунлаштириш бўйича умумий ёндашувларни маъқуллади.
Гап, аввало, халқаро юк ташувларида қўлланадиган махсус рухсатномалар ҳақида кетмоқда. Янги тавсияларга кўра, ЕОИИга аъзо давлатларда бундай рухсатномаларни бериш муддати, ариза шакли, унда кўрсатиладиган маълумотлар ва рухсатнома берадиган ваколатли органлар бўйича умумий қоидалар жорий этилиши керак.
Хусусан, махсус рухсатнома бериш бўйича қуйидаги муддатлар тавсия этилмоқда:
йўналишни қўшимча келишиш талаб этилмаса — 24 иш соати;
йўналишни алоҳида келишиш зарур бўлса — 10 иш куни;
фавқулодда вазиятларда — 3 соат.
Шунингдек, махсус рухсатноманинг амал қилиш муддати 135 календарь кундан ошмаслиги, ариза эса халқаро ташув бошланишидан камида 45 кун олдин топширилиши тавсия этилди.
ЕИК энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошевнинг таъкидлашича, ушбу тавсияларни амалга ошириш ташувчилар учун рухсатнома олиш жараёнини соддалаштиради, транспорт-логистика харажатларини камайтиради ва ЕОИИ ички бозоридаги мавжуд чекловлардан бирини бартараф этишга ёрдам беради
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.03.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ хавфли юклар учун рухсатнома беришни тезлаштирмоқчи
12 Март, 18:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0