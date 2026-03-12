Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ хавфли юклар учун рухсатнома беришни тезлаштирмоқчи
ЕОИИ хавфли юклар учун рухсатнома беришни тезлаштирмоқчи
ЕОИИда хавфли юкларни халқаро автомобиль ташувида махсус рухсатномаларни бериш тартиби тезлаштирилиши мумкин. ЕИК аъзо давлатларга бундай ҳужжатларни 6 иш куни ичида расмийлаштиришни тавсия этди.
2026-03-12T18:56+0500
2026-03-12T18:56+0500
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЕОИИ хавфли юкларни халқаро автомобиль ташувида махсус рухсатномаларни расмийлаштириш ва бериш тартибини тезлаштиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.10 март куни ЕИК ҳайъати Евроосиё транспорт йўлаклари ва йўналишлари рўйхатига киритилган автомобиль йўллари орқали хавфли юк ташиш учун махсус рухсатномалар бериш тартиб-таомилларини уйғунлаштириш бўйича умумий ёндашувларни маъқуллаган.Ушбу ёндашувларга кўра, ЕОИИга аъзо давлатларга махсус рухсатномаларни 6 иш кунидан кечиктирмай бериш, уларнинг амал қилиш муддатини эса 1 календарь йилдан оширмаслик тавсия этилмоқда. Ҳужжатда ариза шакли ва унда кўрсатиладиган маълумотлар бўйича ҳам умумий тавсиялар белгиланган.
ЕОИИ хавфли юклар учун рухсатнома беришни тезлаштирмоқчи

18:56 12.03.2026
Евроосиё ЕИК хавфли юкларни халқаро автомобиль ташувида махсус рухсатномаларни бериш тартибини уйғунлаштириш бўйича ёндашувларни маъқуллади
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЕОИИ хавфли юкларни халқаро автомобиль ташувида махсус рухсатномаларни расмийлаштириш ва бериш тартибини тезлаштиришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
10 март куни ЕИК ҳайъати Евроосиё транспорт йўлаклари ва йўналишлари рўйхатига киритилган автомобиль йўллари орқали хавфли юк ташиш учун махсус рухсатномалар бериш тартиб-таомилларини уйғунлаштириш бўйича умумий ёндашувларни маъқуллаган.
Ушбу ёндашувларга кўра, ЕОИИга аъзо давлатларга махсус рухсатномаларни 6 иш кунидан кечиктирмай бериш, уларнинг амал қилиш муддатини эса 1 календарь йилдан оширмаслик тавсия этилмоқда. Ҳужжатда ариза шакли ва унда кўрсатиладиган маълумотлар бўйича ҳам умумий тавсиялар белгиланган.
"Тавсиянинг амалга оширилиши ташувчиларнинг махсус рухсатномаларни расмийлаштириш ва олиш жараёнини соддалаштиради, транспорт-логистика ва назорат тартиб-таомилларини амалга оширишда ташувчиларнинг харажатларини камайтиради," — деди ЕИКнинг энергетика ва инфратузилма бўйича вазири Арзибек Кожошев
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
