Қозоғистонда 2027 йилда ҳайдовчисиз таксилар ва юк машиналари пайдо бўлади
Қозоғистонда 2027 йилда ҳайдовчисиз таксилар ва юк машиналари пайдо бўлади
Қозоғистонда 2027 йилдан ҳайдовчисиз юк машиналари ва таксилар ҳаракатлана бошлайди. Пилот лойиҳалар, хавфсизлик талаби ва “Ақлли божхона” каби рақамли ечимлар жорий этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. Қозоғистон йўлларида ҳайдовчисиз юк машиналари ва таксилар 2027 йилда пайдо бўлади. Бу ҳақда Қозоғистон транспорт вазири Нурлан Сауранбаев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Казахстан.Ҳайдовчисиз юк машиналари бўйича дастлабки пилот лойиҳаларни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ҳамкорликда амалга ошириш режалаштирилган. Янги юк машиналари электр двигателли бўлади, 24 соат тинимсиз ишлаши ва ҳайдовчисиз юк ташиши мумкинлиги қайд этилган.Шунингдек, ҳайдовчисиз такси ва аэротаксилар фаолиятини тартибга солувчи қонун лойиҳаси аллақачон тайёр бўлиб, келгуси йили парламентга киритилиши режалаштирилган. Сауранбаевга кўра, ушбу технологияларни жорий этишда асосий мезон — йўловчилар хавфсизлиги.Маълум қилинишича, рақамли ечимлар жорий этилиши ҳам давом этмоқда: Қозоғистон–Хитой чегарасида ҳайдовчисиз транспорт воситалари ва ягона электрон декларацияга эга “Ақлли божхона” лойиҳаси амалга оширилмоқда.
13:10 09.12.2025 (янгиланди: 13:13 09.12.2025)
Мамлакат пилот лойиҳаларни ЕОИИ мамлакатлари билан ҳамкорликда амалга оширади.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
Қозоғистон йўлларида ҳайдовчисиз юк машиналари ва таксилар 2027 йилда пайдо бўлади. Бу ҳақда Қозоғистон транспорт вазири Нурлан Сауранбаев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Казахстан
"Биз йўлларни қураётганимизда, ушбу ҳайдовчисиз автомобиллар Қозоғистон ҳудудида ҳаракатланиши учун инфратузилмага зарур датчиклар ўрнатилишини ҳисобга оламиз", - деди Қозоғистон вазири.
Ҳайдовчисиз юк машиналари бўйича дастлабки пилот лойиҳаларни Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ҳамкорликда амалга ошириш режалаштирилган. Янги юк машиналари электр двигателли бўлади, 24 соат тинимсиз ишлаши ва ҳайдовчисиз юк ташиши мумкинлиги қайд этилган.
Шунингдек, ҳайдовчисиз такси ва аэротаксилар фаолиятини тартибга солувчи қонун лойиҳаси аллақачон тайёр бўлиб, келгуси йили парламентга киритилиши режалаштирилган. Сауранбаевга кўра, ушбу технологияларни жорий этишда асосий мезон — йўловчилар хавфсизлиги.
Маълум қилинишича, рақамли ечимлар жорий этилиши ҳам давом этмоқда: Қозоғистон–Хитой чегарасида ҳайдовчисиз транспорт воситалари ва ягона электрон декларацияга эга “Ақлли божхона” лойиҳаси амалга оширилмоқда.