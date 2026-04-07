Пезешкиён: 14 млн эронлик ватан ҳимояси учун жонини фидо қилишга тайёрлигини билдирди

ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Эрон президенти Масъуд Пезешкиён 14 миллион нафардан ортиқ эронлик мамлакатни ҳимоя қилишга тайёрлигини маълум қилди.Бу баёнот Вашингтон босимни кучайтириб, Эронга янги муддат қўйган пайтда янгради. Халқаро ОАВ маълумотларига кўра, Эронда ҳам фуқароларни мамлакат инфратузилмасини ҳимоя қилишга жалб этиш чақириқлари кучайган.Шу орада, АҚШ томони ҳам можаро бўйича янги маълумотларни очиқлади. CBS телеканали АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги вакилига таяниб, Эронга қарши операция давомида 373 нафар америкалик ҳарбий яраланганини хабар қилди. Канал маълумотига кўра, уларнинг аксар қисми сафга қайтган, бир қисми эса оғир жароҳат олган.Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) аввалроқ можарода АҚШ ва Исроилнинг 680 нафардан ортиқ ҳарбийси ҳалок бўлгани ва яраланганини маълум қилган эди.Шу билан бирга, Вашингтон Теҳронга босимни яна кучайтирди. "Reuters" ва AP маълумотларига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон Вашингтон билан келишувга эришмаса, мамлакат инфратузилмасига, жумладан, кўприклар ва электр станцияларига зарба берилиши мумкинлигини айтган. Айтилган дедлайн АҚШ шарқий вақти билан 7 апрель соат 20:00, яъни Тошкент вақти билан 8 апрель соат 05:00 га тўғри келади.Шу ўринда, "Politico" газетаси идоранинг номи ошкор этилмаган икки вакилига таяниб, АҚШ Эрон инфратузилмасига зарбалар беришда ҳарбий жиноятлар бўйича айбловлардан қочишга ҳаракат қилаётгани, шу боис Пентагон нишонлар рўйхатини қайта кўриб чиқаётганини ёзди.Нашрнинг қайд этишича, Пентагонда ҳарбий ва фуқаролик мақсадлари ўртасидаги чегара қаердан ўтиши масаласи қизғин муҳокама қилинмоқда.Масалан, Вашингтонда сув тозалаш иншоотларини нишон деб ҳисоблаш мумкин, деб ҳисоблашади, чунки ҳарбийларга ҳам ичиш учун сув керак.Бу масала халқаро ҳуқуқ нуқтаи назаридан ҳам баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. БМТ ва халқаро ҳуқуқ бўйича экспертлар кўприклар, электр станциялари ва фуқаролик ҳаётига боғлиқ бошқа обектларга зарба бериш халқаро гуманитар ҳуқуқни бузиши мумкинлигини таъкидлаган. Аввалроқ БМТ бош котиби вакили Стефан Дюжаррик ҳам бундай эҳтимолий зарбалар халқаро ҳуқуққа зид бўлишини айтган эди
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Эрон президенти Масъуд Пезешкиён 14 миллион нафардан ортиқ эронлик мамлакатни ҳимоя қилишга тайёрлигини маълум қилди.
"14 миллиондан ортиқ жасур эронликлар шу пайтгача Эронни ҳимоя қилиш учун жонини фидо қилишга тайёрлигини билдирган. Мен ҳам ўзимни қурбон қилдим, қурбон қиляпман ва қурбон қиламан", - деб ёзди Пезешкиён ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Бу баёнот Вашингтон босимни кучайтириб, Эронга янги муддат қўйган пайтда янгради. Халқаро ОАВ маълумотларига кўра, Эронда ҳам фуқароларни мамлакат инфратузилмасини ҳимоя қилишга жалб этиш чақириқлари кучайган.
Шу орада, АҚШ томони ҳам можаро бўйича янги маълумотларни очиқлади. CBS телеканали АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги вакилига таяниб, Эронга қарши операция давомида 373 нафар америкалик ҳарбий яраланганини хабар қилди. Канал маълумотига кўра, уларнинг аксар қисми сафга қайтган, бир қисми эса оғир жароҳат олган.
Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) аввалроқ можарода АҚШ ва Исроилнинг 680 нафардан ортиқ ҳарбийси ҳалок бўлгани ва яраланганини маълум қилган эди.
Шу билан бирга, Вашингтон Теҳронга босимни яна кучайтирди. "Reuters" ва AP маълумотларига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон Вашингтон билан келишувга эришмаса, мамлакат инфратузилмасига, жумладан, кўприклар ва электр станцияларига зарба берилиши мумкинлигини айтган. Айтилган дедлайн АҚШ шарқий вақти билан 7 апрель соат 20:00, яъни Тошкент вақти билан 8 апрель соат 05:00 га тўғри келади.
Шу ўринда, "Politico" газетаси идоранинг номи ошкор этилмаган икки вакилига таяниб, АҚШ Эрон инфратузилмасига зарбалар беришда ҳарбий жиноятлар бўйича айбловлардан қочишга ҳаракат қилаётгани, шу боис Пентагон нишонлар рўйхатини қайта кўриб чиқаётганини ёзди.
"Пентагон ҳужум қилиши мумкин бўлган Эрон энергетика обектлари рўйхатини кенгайтирмоқда, унга тинч аҳолини ҳам, ҳарбийларни ҳам таъминлайдиган обектлар рўйхати киритилган. Агар маъмурият инфратузилмага зарба бергани учун ҳарбий жиноятларда айбланса, бу эҳтимолий айланма йўлдир", - деб ёзади нашр.
Нашрнинг қайд этишича, Пентагонда ҳарбий ва фуқаролик мақсадлари ўртасидаги чегара қаердан ўтиши масаласи қизғин муҳокама қилинмоқда.
Масалан, Вашингтонда сув тозалаш иншоотларини нишон деб ҳисоблаш мумкин, деб ҳисоблашади, чунки ҳарбийларга ҳам ичиш учун сув керак.
Бу масала халқаро ҳуқуқ нуқтаи назаридан ҳам баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. БМТ ва халқаро ҳуқуқ бўйича экспертлар кўприклар, электр станциялари ва фуқаролик ҳаётига боғлиқ бошқа обектларга зарба бериш халқаро гуманитар ҳуқуқни бузиши мумкинлигини таъкидлаган. Аввалроқ БМТ бош котиби вакили Стефан Дюжаррик ҳам бундай эҳтимолий зарбалар халқаро ҳуқуққа зид бўлишини айтган эди
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Эрон Ҳўрмуз бўғозини ёпиб қўйди ва кемалар фақат Эрон билан келишилган тартибда ундан ўтиши мумкинлигини эълон қилди. Бунинг ортидан жаҳон бозорларида нефт нархи ошишни бошлади.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади. Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.