Америкалик ҳарбийлар акулаларга ажойиб ем бўлади- Эрон расмийсининг Трамп таҳдидига жавоби

Эрон ҳарбий штаби расмий вакили АҚШнинг эҳтимолий қуруқлик операцияси ҳақида кескин баёнот берди. У Трамп таҳдидларига жавобан америкалик аскарлар “акулаларга ем” бўлишини айтди
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Эрон қуролли кучлари АҚШнинг эҳтимолий қуруқликдаги операцияси ҳақида яна кескин баёнот берди. “Ҳотам ал-Анбия” ҳарбий қўмондонлиги марказий штаби расмий вакили Иброҳим Золфагарий Трампнинг сўнгги таҳдидларига жавобан америкалик қўмондонлар ва аскарлар “Форс кўрфази акулалари учун ажойиб ем” бўлишини айтди.
"Трампнинг қуруқликдаги операция ёки Эроннинг ҳар бир қарич ерини босиб олиш билан боғлиқ сўнгги таҳдидларига жавобан, бу, албатта, энди оддий истак эмас, биз шуни маълум қиламизки, ислом тарафдорлари узоқ вақтдан бери бундай ҳаракатларни кутмоқда, уларнинг натижаси тажовузкорларни шармандаларча қўлга олиш, майдалаш ва йўқ қилишдан бошқа нарса бўлмаслигини ва америкалик қўмондонлар ва аскарлар Форс кўрфази акулалари учун ажойиб озуқа бўлишини исботлаш учун," - дейилади Эрон давлат телерадиокомпанияси томонидан келтирилган баёнотда.
Бу баёнот Пентагон Эронда бир неча ҳафта давом этиши мумкин бўлган қуруқликдаги операция вариантларини тайёрлаётгани ҳақидаги хабарлар ортидан янгради. Reuters келтирган маълумотга кўра, муҳокама қилинаётган режалар махсус операция кучлари ва оддий пиёда бўлинмаларининг рейдларини ўз ичига олиши мумкин, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп бу режаларни маъқуллайдими-йўқми, ҳозирча аниқ эмас. Шу билан бирга, Вашингтон минтақага денгиз пиёдалари ва 82-десант дивизиясидан қўшимча кучларни юборишни ҳам кўриб чиқмоқда.
AP маълумотига кўра, айни пайтда Покистон пойтахти Исломободда Саудия Арабистони, Туркия ва Миср ташқи ишлар вазирлари иштирокида можарони юмшатиш бўйича музокаралар ўтмоқда. Бироқ АҚШ ва Исроил бу мулоқотларда қатнашмаяпти. Шу орқали Теҳроннинг кескин риторикаси ҳарбий босим ва дипломатик уринишлар бир вақтнинг ўзида кечаётган бир паллада янграётгани кўринмоқда.
Вазият яна шу томони билан ҳам оғирлашмоқдаки, Ямандаги Эронга яқин ҳусийлар ҳам можарога киришганини эълон қилди. Маълумотларга кўра, улар Исроилга қарши илк ракета ҳужумларини амалга оширганини билдирган. Бу эса урушнинг янада кенгайиши, Қизил денгиз ва Яқин Шарқдаги денгиз йўллари хавф остида қолиши ҳақидаги хавотирларни кучайтирди.
Бозорлар ҳам кескин баёнотлар ва ҳарбий эскалацияни диққат билан кузатмоқда. Reuters маълумотига кўра, 29 март куни Brent нефти 112,57 долларгача кўтарилди. Инвесторлар АҚШнинг эҳтимолий қуруқлик операцияси, ҳусийлар ҳужумлари ва минтақа бўйлаб кенгроқ уруш хавфи ортиб бораётганидан хавотир билдирмоқда
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди. Вашингтон ва Теҳрон музокараларининг сўнгги босқичи 26 февраль куни Женевада бўлиб ўтган эди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумларини қоралади ва зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.
Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.