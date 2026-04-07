Деновдаги "пропан заправка"да ёнғин: 2 киши жароҳатланди, ҳалок бўлганлар йўқ
Sputnik Ўзбекистон
Сурхондарё вилояти Денов туманидаги пропан заправкада “КАМАЗ”дан сиғимга газ қуйиш пайтида чақнаш юз бериб, ёнғин келиб чиқди. Дастлабки сабаб сифатида технологик жараён бузилгани тахмин қилинмоқда.
2026-04-07T10:51+0500
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. 7 апрель куни Сурхондарё вилояти Денов туманидаги пропан газ қуйиш шохобчасида ёнғин чиқди. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ҳодиса “Оқтом” МФЙда жойлашган шохобчада “КАМАЗ” русумли махсус автомобилдан сиғимга пропан қуйиш вақтида содир бўлган.Хабар 08:24 да келиб тушган. Ҳодиса жойига 5 та қутқарув бўлинмаси 08:39 да етиб бориб, ёнғин 08:42 да ўраб олинган ва соат 10:10 да ўчирилган.Дастлабки маълумотга кўра, сиғим ёрилишига пропан газини бўшатиш пайтида технологик жараён бузилгани сабаб бўлган бўлиши мумкин. Воқеа жойида ФВБ, ИИБ, ССБ ҳамда “Ҳудудгазтаъминот” ходимлари иш олиб бормоқдаҲодиса оқибатида 2 нафар фуқаро, шундан бир нафари 10 фоиз, яна бир нафари 3-4 фоиз енгил куйиш тан жароҳати олган. Аҳволлари яхши. Қўшимча қилинишича, ҳалок бўлганлар йўқ.
10:51 07.04.2026 (янгиланди: 11:08 07.04.2026)
ФВВга кўра, Деновдаги газ қуйиш шохобчасидаги ёнғин оқибатида икки киши енгил куйиш тан жароҳати олган, ҳалок бўлганлар йўқ.
