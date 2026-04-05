Чилонзордаги Бешқўрғон бозорида катта ёнғин содир бўлди: тафсилотлар

Sputnik Ўзбекистон

Тошкент Чилонзор туманидаги “Бешқўрғон” бозорида 15:56 да дўкон ёнди. Қутқарувчи хизматлар тезкорлик билан етиб борди, ёнғин 18:18 да ўчирилди. Тан-жароҳат олганлар ҳақида хабар йўқ.

2026-04-05T18:47+0500

ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. 5 апрель куни 15:56 да Тошкент Чилонзор тумани, Тошкент катта халқа автомобиль йўли кўчасида жойлашган “Бешқўрғон” бозорида дўкон ёнаётганлиги ҳақида Фавқулодда вазиятлар бўлимига хабар келиб тушди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарга кְўра, қутқарувчи экипажлар воқеа жойига зудлик билан етиб борди ва вазият тўлиқ назорат остига олинди. Ёнғин 16:53 да қуршаб олинди ва 18:18 да тўлиқ ўчирилди.Ёнғин оқибатида тан-жароҳат олганлар ҳақида хабар келмади. Ҳозирда ёнғин сабаби ва эҳтимолий моддий зарар аниқланмоқда.

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

