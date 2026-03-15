Тошкентдаги Park in Mall савдо марказида ёнғин содир бўлди
Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманида жойлашган Park in Mall савдо марказининг 3-қаватида ёнғин чиқди. Ҳодиса 9 дақиқада ўчирилди, жабрланганлар йўқ.
2026-03-15T14:05+0500
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. 15 март куни соат 13:18 да Тошкент шаҳри Шайхонтоҳур туманидаги Ботир Зокиров кўчасида жойлашган “Park in Mall” оилавий кўнгилочар савдо марказининг 3-қаватида ёнғин содир бўлаётгани ҳақида Тошкент шаҳар ФВББга хабар келиб тушди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар берди.Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида жабрланганлар йўқ. “Park in Mall” оилавий кўнгилочар савдо мажмуасининг 3-қаватидаги 25 квадрат метр майдон ёниб зарарланган.Ҳозирда ёнғин сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.
https://sputniknews.uz/20260226/kokand-yongin-kishi-vafot-55956474.html
14:05 15.03.2026 (янгиланди: 14:06 15.03.2026)
15 март куни соат 13:18 да Тошкент шаҳри Шайхонтоҳур туманидаги Ботир Зокиров кўчасида жойлашган “Park in Mall” оилавий кўнгилочар савдо марказининг 3-қаватида ёнғин содир бўлаётгани ҳақида Тошкент шаҳар ФВББга хабар келиб тушди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар берди
Қутқарув техникаси воқеа жойига соат 13:19 да етиб борган ва ёнғин соат 13:28 да ўчирилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида жабрланганлар йўқ. “Park in Mall” оилавий кўнгилочар савдо мажмуасининг 3-қаватидаги 25 квадрат метр майдон ёниб зарарланган.
Ҳозирда ёнғин сабаби ва етказилган моддий зарар миқдори аниқланмоқда.