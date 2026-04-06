Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Россия ЕОИИ-БАА битимларини маъқуллади: бу компанияларга нима беради
Россия ҳукумат комиссияси ЕОИИ–БАА иқтисодий шериклик битими ва Россия–БАА хизматлар савдоси ҳамда инвестициялар тўғрисидаги ҳужжатни ратификация қилишни маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия қонун лойиҳалари бўйича ҳукумат комиссияси Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битимни, шунингдек, Россия ва БАА ўртасида хизматлар савдоси ҳамда инвестициялар тўғрисидаги битимни ратификация қилишни маъқуллади. Бу ҳақда комиссия РИА Новостига маълум қилди.ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битимга кўра, товар номенклатурасининг 85 фоиздан ортиғи учун имтиёзли савдо режими жорий этилади. Натижада имтиёзли кириш умумий товар айланмасининг 95 фоиздан ортиғини қамраб олади.Шу билан бирга, унинг доирасида рақобат, туризм, тадқиқотлар ва инновациялар, фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш, экологик товарлар савдоси ҳамда ҳалол маҳсулотлар стандартларини яқинлаштириш масалалари ҳам қамраб олинган.Россия ва БАА ўртасидаги хизматлар савдоси ва инвестициялар тўғрисидаги битим икки мамлакат хизмат кўрсатувчи компаниялари учун бозорга кириш ва ишлаш шартларини ўзаро либераллаштиришга қаратилган. Битимга кўра, Россия компанияларига БААда юридик ва компьютер хизматлари, тадқиқот ва ишланмалар, кемаларни таъмирлаш, темир йўл транспорти ва бошқарув соҳаларида капиталда 100 фоиз иштирок этишга рухсат берилади. Муҳандислик, тиббий хизматлар ва денгизда йўловчи ташиш соҳаларида эса 70 фоизлик иштирок имкони яратилади.Шунингдек, улар чакана савдо, меҳмонхоналар, ресторанлар ва самолётларни таъмирлаш соҳаларида филиал очиши мумкин бўлади.Бундан ташқари, БАА компанияларига архитектура ва кинотеатр хизматларини чекловларсиз кўрсатиш, шунингдек, ходимларни танлаш билан шуғулланиш имконияти ҳам берилади.
россия, баа, еоии, иқтисодий шериклик, ратификация, хизматлар савдоси, инвестициялар, имтиёзли савдо режими, жст, товар айланмаси
