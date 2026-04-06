https://sputniknews.uz/20260406/russia-eaeu-uae-savdo-bitimlar-56744125.html
Россия ЕОИИ-БАА битимларини маъқуллади: бу компанияларга нима беради
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳукумат комиссияси ЕОИИ–БАА иқтисодий шериклик битими ва Россия–БАА хизматлар савдоси ҳамда инвестициялар тўғрисидаги ҳужжатни ратификация қилишни маъқуллади.
2026-04-06T18:12+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
россия
баа
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48164432_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_7e0f1235b8974e9128d7678dce2b344a.jpg
https://sputniknews.uz/20260331/eaeu-pakistan-erkin-savdo-zona-56624675.html
баа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/1c/48164432_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_ddf0e8c25305735ed56c8fcac4c0a72c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, баа, еоии, иқтисодий шериклик, ратификация, хизматлар савдоси, инвестициялар, имтиёзли савдо режими, жст, товар айланмаси
ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Россия қонун лойиҳалари бўйича ҳукумат комиссияси Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битимни, шунингдек, Россия ва БАА ўртасида хизматлар савдоси ҳамда инвестициялар тўғрисидаги битимни ратификация қилишни маъқуллади. Бу ҳақда комиссия РИА Новостига маълум қилди
.
ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битимга кўра, товар номенклатурасининг 85 фоиздан ортиғи учун имтиёзли савдо режими жорий этилади. Натижада имтиёзли кириш умумий товар айланмасининг 95 фоиздан ортиғини қамраб олади.
Ҳужжат божхона ҳамкорлиги, электрон савдо, техник тўсиқлар, санитария ва фитосанитария чоралари, интеллектуал мулк ҳуқуқлари, давлат харидлари, транспорт ва логистикани ҳам ўз ичига олади.
Шу билан бирга, унинг доирасида рақобат, туризм, тадқиқотлар ва инновациялар, фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш, экологик товарлар савдоси ҳамда ҳалол маҳсулотлар стандартларини яқинлаштириш масалалари ҳам қамраб олинган.
Россия ва БАА ўртасидаги хизматлар савдоси ва инвестициялар тўғрисидаги битим икки мамлакат хизмат кўрсатувчи компаниялари учун бозорга кириш ва ишлаш шартларини ўзаро либераллаштиришга қаратилган.
Битимга кўра, Россия компанияларига БААда юридик ва компьютер хизматлари, тадқиқот ва ишланмалар, кемаларни таъмирлаш, темир йўл транспорти ва бошқарув соҳаларида капиталда 100 фоиз иштирок этишга рухсат берилади. Муҳандислик, тиббий хизматлар ва денгизда йўловчи ташиш соҳаларида эса 70 фоизлик иштирок имкони яратилади.
Ўз навбатида, БАА компанияларига Россияда касалхоналар, денгиз кемаларини таъмирлаш, кейтеринг, экипажли кемалар ижараси, авиатранспорт хизматлари, олий ва қўшимча таълим соҳаларида капиталда 100 фоиз иштирок этишга рухсат берилади.
Шунингдек, улар чакана савдо, меҳмонхоналар, ресторанлар ва самолётларни таъмирлаш соҳаларида филиал очиши мумкин бўлади.
Бундан ташқари, БАА компанияларига архитектура ва кинотеатр хизматларини чекловларсиз кўрсатиш, шунингдек, ходимларни танлаш билан шуғулланиш имконияти ҳам берилади.