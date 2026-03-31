Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИнинг Покистон билан эркин савдо зонасини яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда
ЕОИИнинг Покистон билан эркин савдо зонасини яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда
ЕОИИ Покистон билан ҳамкорликни ривожлантириш, жумладан эркин савдо зонаси яратиш имкониятини кўриб чиқмоқда. ЕИК кенгаши 2026 йил январда Исломобод билан музокара жараёнини бошлашга қарор қилди
2026-03-31T16:56+0500
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Покистон билан ҳамкорлигини ривожлантириш, жумладан, эркин савдо зонасини (ЭСЗ) яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко маълум қилди.
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, покистон, еик, исломобод, андрей руденко, россия, эркин савдо зонаси, эсз, жанубий осиё, карачи порти, порт қосим, ғвадар
ЕОИИнинг Покистон билан эркин савдо зонасини яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда

16:56 31.03.2026
© Sputnik / СтрингерФлаг Пакистана
Флаг Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2026
ЕОИИ 250 миллиондан ортиқ аҳолига эга Покистон билан ҳамкорликни кенгайтириш, жумладан эркин савдо зонаси яратиш имкониятини ишлаб чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Покистон билан ҳамкорлигини ривожлантириш, жумладан, эркин савдо зонасини (ЭСЗ) яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко маълум қилди.

"ЕОИИ ва Покистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, шу жумладан, ЭСЗ яратиш имконияти ҳақиқатан ҳам ишлаб чиқилмоқда. 2026 йил январь ойида ЕИК кенгаши Исломобод билан тегишли музокаралар жараёнини бошлаш тўғрисида қарор қабул қилди", - деди Руденко "Известия" газетасига.

Январь ойида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати РИА Новостига Покистон ЕОИИ билан савдони кенгайтириш ва ишбилармонлик алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдор эканлигини маълум қилган эди.

Маълумотларга кўра, Покистон аҳолиси 2024 йилда 251,3 миллион кишига етган. Мамлакатнинг асосий денгиз дарвозалари Карачи порти, Порт Қосим ва Гвадор бўлиб, улар Араб денгизи орқали ташқи савдо йўналишларини таъминлайди.

Бундай келишув ЕОИИ учун божларни қисқартириш, савдо ҳажмини ошириш ва Жанубий Осиё бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтириши мумкин. Иттифоқда бу борада тажриба бор: Вьетнам билан ЭСЗ битими 2016 йилдан амал қилмоқда, Мўғулистон билан вақтинчалик савдо битими эса 2025 йилда имзоланган ва ҳозир ратификация босқичида.

ЕАЭС и Индия начали переговоры по соглашению о зоне свободной торговли - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.11.2025
ЕОИИ ва Ҳиндистон эркин савдо ҳудудини яратиш тўғрисида музокараларни бошлади
29 Ноябр 2025, 16:01
