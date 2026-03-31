ЕОИИнинг Покистон билан эркин савдо зонасини яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда

ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Покистон билан ҳамкорлигини ривожлантириш, жумладан, эркин савдо зонасини (ЭСЗ) яратиш имконияти ишлаб чиқилмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Андрей Руденко маълум қилди.Январь ойида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати РИА Новостига Покистон ЕОИИ билан савдони кенгайтириш ва ишбилармонлик алоқаларини кенгайтиришдан манфаатдор эканлигини маълум қилган эди.
"ЕОИИ ва Покистон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, шу жумладан, ЭСЗ яратиш имконияти ҳақиқатан ҳам ишлаб чиқилмоқда. 2026 йил январь ойида ЕИК кенгаши Исломобод билан тегишли музокаралар жараёнини бошлаш тўғрисида қарор қабул қилди", - деди Руденко "Известия" газетасига.
Маълумотларга кўра, Покистон аҳолиси 2024 йилда 251,3 миллион кишига етган. Мамлакатнинг асосий денгиз дарвозалари Карачи порти, Порт Қосим ва Гвадор бўлиб, улар Араб денгизи орқали ташқи савдо йўналишларини таъминлайди.
Бундай келишув ЕОИИ учун божларни қисқартириш, савдо ҳажмини ошириш ва Жанубий Осиё бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтириши мумкин. Иттифоқда бу борада тажриба бор: Вьетнам билан ЭСЗ битими 2016 йилдан амал қилмоқда, Мўғулистон билан вақтинчалик савдо битими эса 2025 йилда имзоланган ва ҳозир ратификация босқичида.