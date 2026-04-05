Фарғонада Афғонистон тадбиркорлари билан 67 млн долларлик келишувлар имзоланди
Фарғонада Афғонистон тадбиркорлари билан 67 млн долларлик келишувлар имзоланди
Фарғона вилоятида Афғонистон тадбиркорлари билан йирик келишувлар тузилиб, саноат ва экспорт салоҳияти тақдим этилди. 05.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-05T14:57+0500
2026-04-05T14:57+0500
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фарғона вилоятида Афғонистон делегацияси ташрифи доирасида маҳаллий ва афғон тадбиркорлари ўртасида умумий қиймати 67 миллион долларлик дастлабки ҳамкорлик келишувлари имзоланди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Делегацияга Афғонистон Савдо ва инвестиция палатаси раиси ўринбосари Алҳаж Зилгай Ариан Азимий бошчилик қилди.Тадбиркорларга ишлаб чиқариш қувватлари, экспорт имкониятлари ва янги ҳамкорлик йўналишлари тақдим этилди.Ҳозирда делегация ташрифи доирасидаги тадбирлар вилоятда давом этмоқда.
ўзбекистон, савдо, ҳамкорлик, марказий осиё, иқтисод, фарғона вилояти, тўқимачилик
ўзбекистон, савдо, ҳамкорлик, марказий осиё, иқтисод, фарғона вилояти, тўқимачилик

Фарғонада Афғонистон тадбиркорлари билан 67 млн долларлик келишувлар имзоланди

© Хокимият Ферганской областиВ Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов
В Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2026
© Хокимият Ферганской области
Фарғона вилоятида Афғонистон тадбиркорлари билан йирик келишувлар тузилиб, саноат ва экспорт салоҳияти тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фарғона вилоятида Афғонистон делегацияси ташрифи доирасида маҳаллий ва афғон тадбиркорлари ўртасида умумий қиймати 67 миллион долларлик дастлабки ҳамкорлик келишувлари имзоланди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Делегацияга Афғонистон Савдо ва инвестиция палатаси раиси ўринбосари Алҳаж Зилгай Ариан Азимий бошчилик қилди.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов
В Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2026
В Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов
© Хокимият Ферганской области
Ташриф доирасида меҳмонлар Учкўприк туманида жойлашган “Бобошбек” ишлаб чиқариш ва савдо мажмуаси фаолияти билан танишди. Мажмуа тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш, савдо ва логистика йўналишларига ихтисослашган.
© Хокимият Ферганской областиВ Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов
В Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.04.2026
В Фергане подписаны соглашения с афганскими предпринимателями на сумму 67 млн долларов
© Хокимият Ферганской области
Тадбиркорларга ишлаб чиқариш қувватлари, экспорт имкониятлари ва янги ҳамкорлик йўналишлари тақдим этилди.
Ҳозирда делегация ташрифи доирасидаги тадбирлар вилоятда давом этмоқда.
