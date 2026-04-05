Баҳорги Тошкент: яшиллик ва ҳаёт уйғониши — сара суратлар
19:21 05.04.2026 (янгиланди: 19:25 05.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовБаҳорги Тошкент
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эксклюзив
Тошкентда баҳор — бу фақат фасл эмас, балки янги кайфият, янги нафасдир. Шаҳар гулларга бурканиб, кўчаларда ҳаёт янада жонланади. Ушбу фотосуратларда баҳорги Тошкентнинг самимий ва табиий қиёфаси акс этган.
ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik, Бахром Хатамов. Баҳор кириши билан Тошкент бутунлай ўзгаради. Дарахтлар гуллаб, яшиллик шаҳарни қамраб олади. Кенг кўчалар ва хиёбонлар одамлар билан тўлади — кимдир сайр қилади, кимдир суҳбатлашади, яна кимдир баҳор манзарасидан завқ олади.
Бу лавҳаларда оддий кундалик ҳаёт тасвирланган: шошилмасдан юраётган инсонлар, гуллар остида суратга тушаётган ёшлар, соя-салқинда дам олаётганлар. Баҳор Тошкентда фақат табиатда эмас, инсон кайфиятида ҳам намоён бўлади.
"Тошкентда баҳор — бу фақат фасл эмас, балки ҳаётнинг янги нафасидир".
Шаҳар меъморчилиги ҳам бу фаслда алоҳида кўриниш касб этади. Замонавий бинолар ва тарихий иншоотлар яшил дарахтлар билан уйғунлашиб, гўзал манзара ҳосил қилади.
Баланд бинолар ва кенг майдонлар орасидаги боғлар Тошкентни нафақат замонавий, балки яшил шаҳар сифатида намоён этади.
Майда деталлар эса баҳорнинг ҳақиқий руҳини очиб беради: қуёш нурида товланиб турган гуллар, енгил шамолда силкинаётган новдалар, йўлаклардаги соялар. Бу манзаралар инсонни тўхтаб, атрофга назар ташлашга чорлайди.