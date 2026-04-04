Эрон бир кунда иккита АҚШ самолётини уриб туширди

ТОШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Эрон томонидан уриб туширилган АҚШнинг А-10 ҳужумчи самолёти Қувайтда ҳалокатга учради, деб хабар беради АҚШнинг NBC ахборот агентлиги. Шундай қилиб, тармоқнинг таъкидлашича, Эрон бир сутка ичида иккита Америка самолётини уриб туширган F-15 ва А-10. Ундан ташқари Эрон ҳаво ҳужумидан ҳимоя кучлари АҚШнинг иккита Black Hawk вертолётига ҳам зарба берган.Маълумот учун, АҚШ президенти Доналд Трамп бир кун олдин халққа мурожаат қилиб, Эрон тўлиқ мағлубиятга учраганини эълон қилганидан сўнг содир бўлди.Жума куни New York Times Форс кўрфазида А-10 ҳужум самолётининг ҳалокатга учраганини хабар қилди. Газетанинг хабар беришича, учувчи омон қолган. Эрон армияси кейинчалик самолётнинг йўқ қилинганини тасдиқлади.АҚШ ва Исроилниг Эронга ҳужуми бошланганидан бери АҚШ ҳаво кучлари 30 дан ортиқ самолётларини йўқотган. Улар орасида 3та ҳавода ёқилғи қуйиш, самолётлари, битта радар самолёт, битта F-35 "кўринмас" самолёт ва бошқалар бор.
ТОШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Эрон томонидан уриб туширилган АҚШнинг А-10 ҳужумчи самолёти Қувайтда ҳалокатга учради, деб хабар беради АҚШнинг NBC ахборот агентлиги.
"А-10 Қувайт ҳаво ҳудудига етиб бора олди, у ерда учувчи катапульта қилди, шундан сўнг самолёт ҳалокатга учради", дейилади хабарда.
Шундай қилиб, тармоқнинг таъкидлашича, Эрон бир сутка ичида иккита Америка самолётини уриб туширган F-15 ва А-10. Ундан ташқари Эрон ҳаво ҳужумидан ҳимоя кучлари АҚШнинг иккита Black Hawk вертолётига ҳам зарба берган.
Маълумот учун, АҚШ президенти Доналд Трамп бир кун олдин халққа мурожаат қилиб, Эрон тўлиқ мағлубиятга учраганини эълон қилганидан сўнг содир бўлди.
Жума куни New York Times Форс кўрфазида А-10 ҳужум самолётининг ҳалокатга учраганини хабар қилди. Газетанинг хабар беришича, учувчи омон қолган. Эрон армияси кейинчалик самолётнинг йўқ қилинганини тасдиқлади.
АҚШ ва Исроилниг Эронга ҳужуми бошланганидан бери АҚШ ҳаво кучлари 30 дан ортиқ самолётларини йўқотган. Улар орасида 3та ҳавода ёқилғи қуйиш, самолётлари, битта радар самолёт, битта F-35 "кўринмас" самолёт ва бошқалар бор.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Эрон Ҳўрмуз бўғозини ёпиб қўйди ва кемалар фақат Эрон билан келишилган тартибда ундан ўтиши мумкинлигини эълон қилди. Бунинг ортидан жаҳон бозорларида нефт нархи ошишни бошлади.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади. Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.