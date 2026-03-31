Сурхондарё – Татаристон: ҳамкорликнинг янги қирралари
“Валдай” халқаро мунозара клубининг Россия-Ўзбекистон конференциясининг иккинчи иш кунида Татаристон ва Сурхондарё ҳамкорлигига эътибор қаратилди. 31.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Татаристон нафақат маҳсулот етказиб берувчи, балки саноат майдонларини яратиш соҳасида ноёб бошқарув кўникмаларини экспорт қилувчиси сифатида ҳам иштирок этмоқда, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Масалан, Европадаги саноатнинг энг яхши драйверларидан бири деб тан олинган “Алабуга” махсус иқтисодий зонаси Сурхондарёдаги ўзбекистонлик ҳамкасбларига ўз тажрибасини фаол равишда ўргатмоқда.Россия бозорининг йирик иштирокчилари чуқур ҳамкорликка тайёр эканини билдирмоқда. Хусусан, “Камаз” ОАЖ Сурхондарё вилояти ҳудудида техника етказиб бериш ҳамда тегишли дистрибьюторлик ва сервис инфратузилмасини яратиш бўйича таклифларга очиқдир.Татаристон қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Рустем Гайнулловнинг сўзларига кўра, бундай ишлаб чиқаришларни маҳаллийлаштириш ҳудудни иш ўринлари билан таъминлайди ва Ўзбекистон ичида мижозларга хизмат кўрсатишни тезлаштиради.Бундан ташқари, “Ремдизель” ОАЖ ҳам фуқаролик техникасини биргаликда ишлаб чиқариш бўйича ҳамкорликни йўлга қўйишга тайёрлигини тасдиқлади.“Химград” АЖнинг хорижий лойиҳалар раҳбари Руслан Сабиров кичик ва ўрта тадбиркорликни ривожлантириш учун мукаммал муҳит сифатида технополис моделини тақдим этди.“Химград” ўзининг 20 йиллик тажрибасини Ўзбекистонда муваффақиятли қўллаб, саноат паркларини ривожлантиришга қарийб 33 миллион доллар инвестициялар киритмоқда. Собиқ саноат корхоналари (“ЎзҚҚЧМК (ЎзКТЖМ) ” ва “Жиззах пластмасса”) негизида замонавий технопарклар фаолият юритмоқда. Уларнинг резидентлари эркин иқтисодий зона имтиёзлари ва республика ҳукумати даражасидаги қўллаб-қувватлашдан фойдаланмоқда.Сабировнинг таъкидлашича, Ўзбекистондаги маҳаллийлаштириш – “кейинги экспорт учун яхши трамплин”. Бунга Чирчиқдан ҳатто Австралияга ҳам маҳсулот етказиб бераётган “Стандартпласт” резиденти яққол мисол бўла олади.Қишлоқ хўжалиги товар айланмасининг асоси бўлиб қолмоқда. Сут ишлаб чиқариш бўйича Россияда етакчи бўлган Татаристон Сурхондарёни ўзининг асосий ҳамкори деб билади.Экспертларнинг фикрича, Ўзбекистон сут, шакар ва ёғ-мой маҳсулотлари экспортини оширишга тайёр. Ўз навбатида, Татаристон Ўзбекистондан сабзавот маҳсулотларини харид қилишдан манфаатдор.Иштирокчилар жорий экспорт ҳажми (ўтган йил якунига кўра 38,3 миллион доллар) умумий салоҳиятнинг атиги 7–8 фоизини ташкил этишини таъкидлашди. Россия–Ўзбекистон муносабатлари доирасидаги ҳамкорликдаги саъй-ҳаракатлар ушбу “катта захира”ни ишлаётган заводларга, янги иш ўринларига айлантириш ва маданиятлараро мулоқотни мустаҳкамлашга қаратилгандир.
